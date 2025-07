Hotel Briol: Eine Architekturikone im Südtiroler Eisacktal

Nein, einfach ist die Anreise auf das 1.310 Meter hoch über dem Eisacktal gelegene Hotel Briol nicht. Kein Taxi fährt dort hin, Bus sowieso keiner, die Anreise ist nur mit einem Geländewagen möglich. Also holt einen der Hausherr persönlich vom Bahnhof in Barbian ab und tuckert mit den etwas verschreckten Gästen über Stock und Stein hinauf. Geteerte Wege, Fehlanzeige. Auch der Weg vom Auto zum Hoteleingang über Wiesen und Steine ist nicht gerade rollkoffertauglich.

Für jedes Kind ein Haus

Es ist ein geschichtsträchtiges Refugium, das Johanna Fink, Urenkelin der Hotelgründerin Johanna Settari, hier geschaffen hat. Stolz erzählt Fink die Geschichte ihrer Uroma, der „Bergmutter“, die als Kind mit ihrem Vater oft vom Tal herauf nach Dreikirchen spazierte. Schon damals spürte Johanna eine starke Bindung zu diesem Ort. Als sie einen reichen Unternehmer heiratete und mit ihm fünfzehn Kinder bekam, wünschte sich Johanna bei jeder Geburt ein Grundstück am Berg. Fazit: Neben dem 1928 erbauten Hotel Briol verstecken sich in der unmittelbaren Umgebung am Berg vierzehn weitere Häuser. Fünf davon werden heute als Feriendomizile vermietet.