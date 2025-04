Ghana: Da stand ich auf dem höchsten Berg des Landes – und irrte

Heiß ist es, steil ist es, rutschig ist es. Ich bin am Aufstieg auf den laut Programm höchsten Berg Ghanas, den Mount Afadja (Afadjato). Mein Guide und Fahrer Gian meint, das sei eine lockere Wanderung, in einer Stunde sei ich oben. Darum mache es auch nichts, dass es bereits kurz vor Mittag ist, eine Zeit, in der man sich in Westafrika eher nicht so anstrengen sollte. Nein, mitgehen will Gian nicht, aber ich werde von zwei einheimischen Jungs begleitet. Warum gleich zwei? Dazu später.