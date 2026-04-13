Urlaub ohne Handy: Eine Insel nur für mich

Es klingelt kein Wecker. Es leuchtet kein Handydisplay auf. Keine Ahnung, wie spät es ist. Das Leben hat sich hier eingekocht wie Heidelbeermarmelade: Zimtschnecken zur Mittagszeit frühstücken, ein Kreuzworträtsel halb lösen, später in den See köpfeln – fließendes Wasser gibt es auf dieser kleinen Insel mitten im Saimaa-See keine.

Nur zwei kleine Blockhütten (Mökkis), eine mit Sauna und Küche, eine zum Schlafen. Und ein Plumpsklo. Beim Nachmittagsspaziergang ist die Insel in etwa zwanzig Minuten umrundet. Dann setzt man sich ins daunenweiche Moos und schaut. Schaut auf den See, schaut in den Wald, schaut ins Lagerfeuer, schaut zwei Haubentauchern beim Wettschwimmen zu. Alles, nur nicht ins Handy. Das ist digitale Entgiftung, die den Namen auch verdient. Denn wirklich heilsam ist nur das radikale Weglegen. Nicht ein bisschen weniger Bildschirmzeit – gar keine. Die Sonne fällt am Abend langsam blutrot in den See und bleibt bis tief in die Nacht knapp über dem Horizont hängen.