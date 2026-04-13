Urlaub ohne Handy: Eine Insel nur für mich
Digital Detox, das den Namen auch wirklich verdient - allein auf einer eigenen Insel im finnischen Saimaa-See.
Es klingelt kein Wecker. Es leuchtet kein Handydisplay auf. Keine Ahnung, wie spät es ist. Das Leben hat sich hier eingekocht wie Heidelbeermarmelade: Zimtschnecken zur Mittagszeit frühstücken, ein Kreuzworträtsel halb lösen, später in den See köpfeln – fließendes Wasser gibt es auf dieser kleinen Insel mitten im Saimaa-See keine.
Nur zwei kleine Blockhütten (Mökkis), eine mit Sauna und Küche, eine zum Schlafen. Und ein Plumpsklo. Beim Nachmittagsspaziergang ist die Insel in etwa zwanzig Minuten umrundet. Dann setzt man sich ins daunenweiche Moos und schaut. Schaut auf den See, schaut in den Wald, schaut ins Lagerfeuer, schaut zwei Haubentauchern beim Wettschwimmen zu. Alles, nur nicht ins Handy. Das ist digitale Entgiftung, die den Namen auch verdient. Denn wirklich heilsam ist nur das radikale Weglegen. Nicht ein bisschen weniger Bildschirmzeit – gar keine. Die Sonne fällt am Abend langsam blutrot in den See und bleibt bis tief in die Nacht knapp über dem Horizont hängen.
Zum Abendessen werden Würstel (Makkara) über dem Lagerfeuer gegrillt. Das ist Bullerbü-Leben auf Finnisch. Zur Nachspeise gibt es Palatschinken mit Heidelbeeren und ein Gespräch über Liebe und Philosophie, das länger dauert, als die Glut im Lagerfeuer leuchtet. Keine Ahnung, wie spät es ist. Die Sonne scheint immer noch. Der nächste Tag beginnt wieder gleich. Der Kaffee dampft aus dem Emaillehäferl, das Moos dampft den Tau aus, der See wartet hinter dem Steg. Die Aufgaben für den heutigen Tag: Das Kreuzworträtsel endlich lösen, einen Krimi auslesen, im Bademantel auf der Veranda sitzen und Grapefruitlimonade aus der Dose trinken. Später einen kleinen Ausflug mit dem Paddelboot machen. Der See ist an manchen Stellen so still, als wolle er damit etwas sagen.
Info
Saimaa Finnlands größter See ist ein Verbund aus unzähligen, labyrinthförmig verzweigten Gewässern mit mehr als 13.700 Inseln. visitsaimaa.fi/de
Unterkünfte Man kann Inseln oder einzelne Ferienhäuser mieten. Unter anderem hier: nettimokki.com/en
Savonlinna Wer sich von der Insel wegbewegt, sollte die Kleinstadt besuchen. Im Sommer finden Opernfestspiele statt. operafestival.fi/de
Samtweicher Sommer
Kein Tag auf der Insel vergeht ohne Sauna. Der Aufguss (Löyly) muss wie aus Samt sein, sagt der Finne. So wie der Sommer in diesem Land kerzengerader Birken und Tausender Seen. Nackt und springend wie die Elchkitze rennen die Schwitzenden von der Saunahütte zum Ufer, um nacheinander kreischend im dunkelgrünen Wasser unterzutauchen. Man könnte ewig bleiben, auf dieser Insel für sich allein. Jetzt stören nicht einmal die Gelsen das Glück. Das Leben ist schön. Keine Ahnung, wie spät es ist.
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