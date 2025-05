Von Open-Air Konzerten bis zur Schatzsuche: So spektakulär endete der Winter

OneRepublic beim „Top of the Mountain Closing Concert“ in Ischgl

Im Tiroler Paznauntal feierte die US-amerikanische Pop-Rock-Band OneRepublic das 30-jährige Jubiläum des legendären „Top of the Mountain Closing Concert“ und beendete gleichzeitig die Wintersaison. Mit dabei waren ihre Welthits wie „Counting Stars“, „Apologize“ und „I Ain’t Worried“ rund um Frontmann Ryan Tedder. Die Band begeisterte rund 16.000 Besucherinnen und Besucher bei frühlingshaften Temperaturen auf 2.320 Metern Seehöhe. Den emotionalen Schlusspunkt bildete ein Effekt-Feuerwerk, das den Himmel über der Idalp in leuchtenden Farben erstrahlen ließ. Und bereits am 1. Mai sorgte das belgische DJ-Duo Dimitri Vegas & Like Mike für pulsierende Beats und verwandelte die legendäre Ischgl Stage in einen Dancefloor inmitten der Silvretta Arena.