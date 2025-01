Drohnen, Zahnprotesen & E-Scooter: Das sind die kuriosesten Fundstücke im Zug

Bahnreisen werden in Zeiten der Klimadebatte der letzten Jahre immer beliebter. Während die Bahnen in Europa jährlich neue Rekordzahlen an Passagieren veröffentlichen, steigt auch die Arbeit für die Fundbüros. Was sind eigentlich die Highlights und Kuriositäten an im Zug vergessenen Gegenständen? Angeführt wird die Lost & Found – Liste mit knapp 11.300 Koffern, Rucksäcken und Taschen. Am 2. Platz folgen Elektronikgeräte wie Kameras und Handys mit knapp 5.600 Gegenständen und auf Platz 3 schafften es wieder die Brieftaschen, Gelder und Wertpapiere mit 3.600 Gegenständen. Somit haben die Top 3 aus dem Vorjahr erneut ihre Positionen erfolgreich verteidigen können. Erfreulich für die Verlierer ist die Rückgabequote, die immerhin bei 38 Prozent liegt.