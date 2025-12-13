Auszeit im Chiemgau: Tipps für ein langes Wochenende im Winter
Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch ein lange Wochenende im Chiemgau.
Von Nicola Afchar-Negad
Donnerstag
- Schifffahrt zur Fraueninsel: Die Überfahrt ist ein Winter-Erlebnis, z. B. ab Prien. chiemsee-schifffahrt.de
- Fraueninsel: Wunderhübsch: Kloster Frauenwörth & Klosterkirche Mariä Opferung. Kloster: Frauenchiemsee 50
- Einkehr: Fischsuppe im Klosterwirt direkt am Hauptanlegesteg. klosterwirt-chiemsee.de
- Zurück in Prien: Eislaufen am Wendelsteinplatz, beim neuen Anlegesteg. Donnerstags bis 18 Uhr, Leihschuhe vor Ort erhältlich. tourismus.prien.de/prien-on-ice
Freitag
- Bad Reichenhall: Ausflug ins Berchtesgadener Land. Zuerst: In den Kurgarten inkl. AlpenSole-Springbrunnen. Salzburger Str. 71
- Rupertus Therme: Fast 500 m² großer Infinity-Pool. Traumblick von der Sauna auf den Hausberg Predigtstuhl. rupertustherme.de
- Bad Reichenhaller Philharmoniker: Etliche Konzert-Termine in der Adventzeit, Kalender auf: brphil.de
- Winter Fun Challenge: Von Axtwurf bis Schneeschuhwanderung – austoben im Outdoor-Center Baumgarten bitte! outdoor-center-baumgarten
Samstag
- Frühstück im Wandl: Modernes Mini-Café, samstags mit Brunch. wandl.com
- Vita Alpina: Ebenfalls in Ruhpolding: das Erlebnisbad Vita Alpina mit beheiztem Outdoor-Sole-Becken. ruhpolding.de/vita-alpina
- Reit im Winkl: Eine Runde im hübschen Ort oder am Berg. Raufwandern oder Shuttlebus. Abfahrt: Tourist Info Reit im Winkl, Dorfstr. 38
- Restaurant Heimat: À-la-carte-Abendessen in einer der drei Stuben des „Relais & Châteaux Gut Steinbach“. gutsteinbach.de
Sonntag
- Prien, die Zweite: Weißwurstfrühstück im modernen Café Schiller – mit Glasfronten, Blick auf den See. schiller-chiemsee.de
- Bootsfahrt, die Zweite: Viele kombinieren Herren- und Fraueninsel, wir empfehlen zwei Touren. Schloss Herrenchiemsee ist jetzt Weltkulturerbe. herrenchiemsee.de
- Heimatmuseum Prien: Spitzenbilder aus Pergament. Seit dem 28.11. zu sehen. tourismus.prien.de
- Chiemsee Chalet: „Kulinarische Eventabende“ bis 20.12. sowie 8.1.-20.3.26 Käse, Fleischfondue etc. chiemsee-chalet.de
Ich packe in meinen Koffer…
- ...Ein tragbares Fernrohr: für den Sternenpark auf der Winklmoosalm.
- ...Schlittschuhe: für das „Prien on Ice“-Event (bis 23.2.)
- ...Badesachen : mittlerweile ein Must im Winterurlaub
Hotels
- Mountain Retreat Center: Mehrtägige Yoga-Retreats an einem Kraftort mit nur 20 Zimmern auf einer kleinen Anhöhe in Sachrang bei Aschau. mountain-retreat-center.com
- Chiemgauhof: High-End. 28 exklusive Suiten mit Blick auf See und Berg. Design: Matteo Thun. Beheizter Außenpool. chiemgauhof.com
- Relais & Châteaux: Zwei Michelin Keys, 50 Zimmer und Suiten, sieben Wellness-Chalets. Prämierter Spa, Hunde willkommen! gutsteinbach.de
Kommentare