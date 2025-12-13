Eine Landkarte mit eingezeichneten Icons
Auszeit im Chiemgau: Tipps für ein langes Wochenende im Winter

Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch ein lange Wochenende im Chiemgau.

13.12.25

Von Nicola Afchar-Negad

Donnerstag

  • Schifffahrt zur Fraueninsel: Die Überfahrt  ist ein Winter-Erlebnis, z. B. ab Prien. chiemsee-schifffahrt.de
  • Fraueninsel: Wunderhübsch: Kloster Frauenwörth & Klosterkirche Mariä Opferung. Kloster: Frauenchiemsee 50
  • Einkehr: Fischsuppe im Klosterwirt direkt am Hauptanlegesteg. klosterwirt-chiemsee.de
  • Zurück in Prien: Eislaufen am Wendelsteinplatz, beim neuen Anlegesteg. Donnerstags bis 18 Uhr, Leihschuhe vor Ort erhältlich. tourismus.prien.de/prien-on-ice

Freitag

  • Bad Reichenhall: Ausflug ins Berchtesgadener Land. Zuerst: In den Kurgarten inkl. AlpenSole-Springbrunnen. Salzburger Str. 71
  • Rupertus Therme: Fast 500 m² großer Infinity-Pool.  Traumblick von der Sauna auf den Hausberg Predigtstuhl. rupertustherme.de
  • Bad Reichenhaller Philharmoniker: Etliche Konzert-Termine in der Adventzeit, Kalender auf: brphil.de
  • Winter Fun Challenge: Von Axtwurf bis Schneeschuhwanderung –  austoben im Outdoor-Center Baumgarten bitte! outdoor-center-baumgarten

Samstag

  • Frühstück im Wandl: Modernes Mini-Café, samstags mit Brunch. wandl.com
  • Vita Alpina: Ebenfalls in Ruhpolding: das Erlebnisbad Vita Alpina mit beheiztem Outdoor-Sole-Becken. ruhpolding.de/vita-alpina
  • Reit im Winkl: Eine Runde im hübschen Ort oder  am Berg. Raufwandern oder Shuttlebus. Abfahrt: Tourist Info Reit im Winkl, Dorfstr. 38
  • Restaurant Heimat: À-la-carte-Abendessen in einer der drei Stuben  des „Relais & Châteaux Gut Steinbach“. gutsteinbach.de

Sonntag

  • Prien, die Zweite: Weißwurstfrühstück im modernen Café Schiller – mit Glasfronten, Blick auf den See. schiller-chiemsee.de
  • Bootsfahrt, die Zweite: Viele kombinieren Herren- und Fraueninsel,  wir empfehlen zwei Touren.  Schloss Herrenchiemsee ist jetzt Weltkulturerbe. herrenchiemsee.de
  • Heimatmuseum Prien: Spitzenbilder aus Pergament. Seit dem 28.11. zu sehen. tourismus.prien.de
  • Chiemsee Chalet: „Kulinarische Eventabende“  bis 20.12. sowie 8.1.-20.3.26 Käse, Fleischfondue etc. chiemsee-chalet.de

Ich packe in meinen Koffer…

  • ...Ein tragbares Fernrohr: für den Sternenpark auf der Winklmoosalm.
  • ...Schlittschuhe: für das „Prien on Ice“-Event (bis 23.2.)
  • ...Badesachen : mittlerweile ein Must im Winterurlaub

Hotels

  • Mountain Retreat Center: Mehrtägige Yoga-Retreats an einem Kraftort mit nur 20 Zimmern auf einer kleinen Anhöhe in Sachrang bei Aschau. mountain-retreat-center.com
  • Chiemgauhof: High-End. 28 exklusive Suiten mit Blick auf See und Berg. Design: Matteo Thun. Beheizter Außenpool. chiemgauhof.com
  • Relais & Châteaux: Zwei Michelin Keys, 50 Zimmer und Suiten, sieben Wellness-Chalets. Prämierter Spa, Hunde willkommen! gutsteinbach.de
     
