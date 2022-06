Auf den Spuren von Goethe und Gropius in Weimar

Der Kreis schließt sich in Weimar am Theaterplatz, im Haus der Weimarer Republik. Die vor allem für Schüler eingerichtete Ausstellung möchte zeigen, wie intensiv die Verhandlungen um eine moderne Verfassung in Weimar geführt wurden, dass vieles zu Beginn der Weimarer Republik gut gemeint war, dass aber dann der in Deutschland aufkommende Nationalsozialismus fast alles davon zerstört hat.

Wehret den Anfängen! Es gibt viele Schlüsse, die man in der alten Thüringer Bürgerstadt ziehen kann, vielleicht ist dieser aber der wichtigste.