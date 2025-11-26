Adventmärkte in Tirol 2025: 8 Tipps abseits von Lärm und Kitsch

Mehrere Adventmärkte im Bundesland Tirol haben sich unter der Marke "Advent in Tirol" zusammengeschlossen. Sie laden zu einer besinnlichen Adventszeit inmitten der winterlichen Tiroler Bergwelt ein. Sie wollen heimisches Brauchtum und eine traditionelle Tiroler Vorweihnachtszeit abseits von Lärm und Kitsch bieten. Zu den teilnehmenden Weihnachtsmärkten gehören: Innsbruck

Hall in Tirol

Kufstein

Rattenberg

Schwaz

Seefeld

St. Johann in Tirol

Achensee Die Tiroler Adventmärkte im Überblick

1. Innsbruck: Swarovski Kristallbaum und Kaiserweihnacht In der Innsbrucker Altstadt beim Goldenen Dachl wartet der traditionelle Markt. Die Maria-Theresien-Straße lockt mit einem Lichtermeer aus Leuchtbäumen und Riesenchristbaumkugeln. Besinnlich wird es auf den kleineren Märkten am Wiltener Platzl, der Kaiserweihnacht am Bergisel und in Sankt Nikolaus. Daten: 15. November bis 23. Dezember 2025, täglich von 11 bis 21 Uhr.

Weitere Informationen auf der Webseite der Christkindlmärkte Innsbruck.

Engerlpostamt in Seefeld Der Weihnachtsmarkt in Seefeld inmitten der geschmückten Fußgängerzone lockt mit Tiroler Handwerkskunst, Düfte von Glühwein und gebrannten Mandeln sowie Musik. Ein Highlight für Kinder ist in Seefeld das Engerlpostamt. Direkt neben dem Weihnachtsmarkt funkelt ein Lichterpark. Daten: 21. November 2025 bis 06. Jänner 2026

Weitere Informationen auf der Webseite von Seefeld Ein riesiger Adventkalender in Hall Je näher das Weihnachtsfest rückt, desto heller erstrahlt der Obere Stadtplatz in Hall in Tirol. Die Häuserfassaden rund um den Adventmarkt verwandeln sich in der Vorweihnachtszeit in einen überdimensionalen Adventkalender. Täglich ab 18 Uhr gibt es Bläsergruppen und Chöre mit weihnachtlicher Musik. Für Kinder gibt es einen Streichelzoo, Schlittschuhlaufen im Rathaushof und Märchenerzählerinnen. Daten: 21. November bis 27. Dezember 2025

Weitere Informationen auf der Webseite von Hall

Schifffahrt am Achensee Ein Highlight der „Seeweihnacht“ am Achensee ist die Schiffsrundfahrt über den Achensee. Das beleuchtete Schiff dient zusätzlich als Wärmezone am Anleger in Pertisau. Beim Christkindlpostamt können Wünsche ans Christkind aufgegeben werden. Daten: freitags bis sonntags, von 28. November bis 21. Dezember 2025

21. Dezember 2025 Weitere Informationen auf der Webseite. Spezieller Handwerksmarkt in Schwaz Bei der Adventszeit in Schwaz sorgen über 35 Musikgruppen für stimmungsvolle Musik. Jeden Adventsonntag wird eine Kerze entzündet, zudem gibt es ein kostenloses Kinderprogramm und Kutschenfahrten. Am 6./7. und 13./14. Dezember lädt die Silberstadt zum Handwerksmarkt ein, auf dem 30 Aussteller ihre handgefertigten Stücke präsentieren. Daten: donnerstags bis sonntags, von 21. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Informationszeiten auf der Webseite.

Märchenpfad in Rattenberg Kerzen, Fackeln und Feuerstellen erleuchten Rattenberg, die kleinste Stadt Österreichs. Für Groß und Klein gibt es einen Märchenpfad und die Herbergssuche. Freitags lockt ein Adventspaziergang, samstags Tiroler Brauchtumsmusik und sonntags sorgen Weisenbläser und Anklöpfler für Stimmung. Daten: freitags bis sonntags, von 21. November bis 21. Dezember 2025

Weitere Informationen auf der Webseite vom Rattenberger Advent.

Advent in der Kufsteiner Festung In der Adventszeit verwandeln sich die Stadt Kufstein und die Festung in ein vorweihnachtliches Idyll. Im Kufsteiner Stadtpark findet ein Weihnachtsmarkt statt - mit Tiroler Schmankerl, Live-Musik, Kinderprogramm und schönen Geschenkideen. In der Festung liegt der Schwerpunkt auf regionalem Kunsthandwerk, das in den historischen Kasematten präsentiert wird. Weisenbläser und Anklöpfler umrahmen das musikalisch. Daten: samstags und sonntags, von 29. November bis 21. Dezember 2025 von 11 bis 19 Uhr.

Weitere Informationen auf der Webseite