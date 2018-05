Raus aus Hotel Mama: US-Richter ordnet Auszug von 30-Jährigem an

Trotz fünf schriftlicher Bescheide und eines Geldangebots von umgerechnet knapp 1.000 Euro weigert sich ein 30-Jähriger, aus dem Haus seiner Eltern im US-Bundesstaat New York auszuziehen. Ein Richter des Obersten Gerichts des Bezirks Onondaga gab den Eltern nun recht und wies den Sohn an, das Haus in Camillus rund 420 Kilometer nordwestlich von New York zu verlassen.