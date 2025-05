Leadersnet-Chef Leitenmüller über seinen Werdegang: „Das Tanzen war ein Geschenk“

Wer in Wien gerne Abendveranstaltungen der Wirtschaft besucht, kommt an Leitenmüller quasi nicht vorbei.

KURIER: Vom Balletttänzer zum Eigentümer des nach Eigenangaben größten österreichischen Business-Netzwerkes. Wie geht das?

Paul Leitenmüller: In der Schule war ich Leistungsturner und wurde oberösterreichischer Landesmeister im Geräteturnen. Ich konnte Figuren wie Rückwärtssalto und wollte dann auch Ballett ausprobieren.

Was meinten die Eltern dazu?

Mein Vater, Fußballspieler in der ersten Liga der Voest, schlug die Hände über den Kopf zusammen und meinte: „Das gibt’s ja nicht, mei Bua will Balletttänzer werden, und das freiwillig.“ Meine Mutter fand das durchaus lustig. Ich war dann mit 14 Jahren in der Ballettschule in Linz – und habe dort auch meine Frau kennengelernt, die hobbymäßig tanzte und heute Journalistin ist. Als man mich nach der HTL-Matura fragte, ob ich das Tanzen nicht hauptberuflich machen möchte, habe ich dort eine zweite Matura abgelegt. Das geschah in der Wiener Volksoper vor einer paritätischen Kommission. Man kennt das aus dem Film „Flashdance“. Und damit wurde ich ganz offiziell staatlich geprüfter Balletttänzer.

Wieso haben Sie dann umgesattelt?

Zehn Jahre lang hauptberuflich Balletttänzer zu sein war berufliche Erfüllung. Jeden Abend 700 Leute im Publikum zu begeistern – also zu kommunizieren, ohne zu sprechen – hat eine richtig große Faszination. Du hast natürlich dann fünf Mal die Woche Vorstellung, was für soziale Kontakte schwierig ist. Meine Frau meinte damals: „Heiraten gerne, aber Kinder kriegen wir nur dann, wenn Du was Ordentliches machst.“ Daher habe ich nebenberuflich den Lehrgang für Werbung und Verkauf an der WU besucht – wobei eine Aufnahme eigentlich nur nach einem abgeschlossenen Studium mit Fachpraxis möglich war. „Aber einen Exoten pro Jahr nehme ich“, meinte der Professor.