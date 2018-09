"Nur mehr wenige Tage zu leben": BBC-Moderatorin verabschiedet sich

Rachael Bland, Journalistin und BBC-Moderation des Radioformats "5 Live" und der Nachrichtensendung "North West Tonight", sprach auf Twitter überraschend offen über ihre Krebserkrankung – und die Zeit, die ihr noch bleibt.

Vor knapp zwei Jahren wurde bei der heute 40-Jährigen die Diagnose Brustkrebs gestellt. Bland, die auch den Podcast "You, Me and the Big C" ("Du, ich und das große C"; C steht für Krebs, Anm. d. Redaktion) mitmoderiert, ließ ihr Publikum erst im Mai dieses Jahres wissen, dass der Krebs unheilbar sei.

"Meine Zeit ist gekommen"

Nun fand sie auf Twitter noch detailliertere Worte über ihre Erkrankung: "Um es mit den Worten von Frank S. (Frank Sinatra, Anm. d. Redaktion) zu sagen – Ich fürchte, meine Zeit ist gekommen, meine Freunde. Und plötzlich. Mir wurde gesagt, dass ich nur mehr wenige Tage habe. Es ist sehr surreal", schrieb sie.

Bland bedankte sich bei ihrem Publikum für die Treue und kündigte an, dass der von ihr mitgegründete Podcast über das Leben mit Krebs weitergeführt werde. "Au revoir", schloss sie den Beitrag.