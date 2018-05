New Hampshire: Bärenflüsterer zieht verwaiste Bärenjunge auf

Promotion in Umweltwissenschaften

Sprache spielte auch in seinem Leben eine große Rolle: Kilham erkannte im Alter von 40, dass er Legastheniker ist. Schwierigkeiten in der Schule hatten nach einer Kindheit inmitten von Tieren verhindert, dass er Biologe studieren konnte.

Auf Empfehlung eines befreundeten Biologen vertraute die Fischerei- und Wildtierbehörde ihm jedoch elternlose Bärenbabys und später das erste Bärenzentrum in New Hampshire an. Neben der Aufzucht dokumentierte Kilham seitdem mehr als 1.500 Kontakte mit Bären in der Natur - und promovierte damit in Umweltwissenschaften. 2002 erschien sein Buch "Among the Bears".

Vor allem will er über die Schwarzbären aufklären, die mit rund 750.000 Exemplaren in Nordamerika am meisten verbreitet sind und in den USA gejagt werden. Bis zu 15 Prozent der 5.000 bis 6.000 Bären von New Hampshire werden jedes Jahr während der Jagdsaison getötet, ihre Höhlen von Waldarbeitern zerstört. Dabei interessieren sich die Allesfresser, die bis zu 40 Jahre alt werden können, "überhaupt nicht für Menschen", wie Kilham sagt.

Aufklärung der Menschen

Zu gefährlichen Situationen komme es, weil viele Anrainer Nahrung draußen lassen oder ihre Hühnerställe nicht ausreichend schützen, was die Tiere vor und nach dem Winterschlaf anlocke. Beim Zusammentreffen mit Menschen seien die Bären stets die Verlierer, bedauert Kilham. Dabei sei das Zusammenleben mit Bären so einfach: man müsse die Menschen nur aufklären. "Leider ist das so schwierig wie das Dressieren von Katzen", sagt er. "Sie nehmen Informationen nicht sehr gut auf."