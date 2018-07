"Netter Käfer": US-Model lässt Riesen-Wespe auf Arm krabbeln

"Magst du ihm ein Küsschen geben", hört man US-Model Chrissy Teigen zu Töchterchen Luna in jenem Video sagen, welches sie am Donnerstag auf Social Media teilte – und damit eine Welle an Reaktionen auslöste. Der Kurzclip zeigt, wie ein großes Insekt mit Flügeln den Arm der Amerikanerin hochkrabbelt. Teigen fragt ihre Tochter auch, ob sie das Tier für einen "netten Käfer" halte.