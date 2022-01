Warum sich Kate in mehrfacher Hinsicht mutig wie nie zeigt

Kate begehrt auf

Jetzt aber haben die Blaublüter mit dem Sender gebrochen und die Rechte des Konzerts an einen anderen TV-Kanal vergeben. Der Grund: Die BBC hat vor einigen Tagen eine Doku über Prinz Harry und William veröffentlicht, die man sich im Königshaus nicht bieten lassen will. Bislang schwieg man zu den vielen – oft sehr spekulativen – Berichten, jetzt aber begehren William und Kate auf.

Glamour und klare Schnitte

Und so unerschrocken die BBC-Absage war, so couragiert ist auch das neue Erscheinungsbild der Herzogin. Wer ihre Auftritte genau verfolgt, dem fällt auf, dass sich Kate seit etwa einem Jahr um einiges moderner und mutiger als in der Vergangenheit präsentiert.

Bei Abendevents fährt sie in glitzernden Roben alle Glamour-Geschütze auf und beweist Hingucker-Qualitäten mit Capes, tieferen Ausschnitten, opulenten Flechtfrisuren oder Ohrringen. „Vor einem Jahr wäre ein derart bombastischer Auftritt wie bei der James-Bond-Kinopremiere im Goldkleid noch undenkbar gewesen“, urteilt auch Adelsexpertin Lisbeth Bischoff.

Die Thronfolgerin wisse spätestens seit dem Abgang von Meghan, was das Königshaus an ihr hat. „Sie ist die einzige Frau neben Prinzessin Anne, die an Stabilität übrig bleibt, wenn die Queen das Zeitliche segnen sollte. Das lässt sie sicherlich Erstarken.“