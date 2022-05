Supermodels machten roten Teppich in Cannes zum Laufsteg

Die Premiere der Filmbiografie "Elvis" von Starregisseur Baz Luhrmann war eines der meisterwarteten Events der diesjährigen Filmfestspiele. Neben den Darstellern - darunter Tom Hanks und Austin Butler - ließen es sich auch zahlreiche Supermodels nicht nehmen, ins Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich zu tauchen.

So wie Adriana Lima, die bereits zum zweiten Mal in Folge ihren (fast) nackten Babybauch präsentierte - dieses Mal in einem senfgelben Cut-out-Kleid von Nicolas Jebran. Rihanna habe sie in ihrer dritten Schwangerschaft zu mutigeren Looks inspiriert, sagte Lima in einem Interview.