Der ewig Elegante: Giorgio Armani ist tot

Modelegende Giorgio Armani ist am 4. September im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Trauerhalle wird am 6. und 7. September von 9:00 bis 18:00 Uhr in Mailand im Armani/Teatro geöffnet. Dem ausdrücklichen Wunsch von Herrn Armani entsprechend findet die Beerdigung im engsten Familienkreis statt. Ein Rückblick Februar 2025: Trotz Regen drängeln sich Paparazzi und Schaulustige vor den Eingang von Giorgio Armanis Hauptsitz in Paris. Der Italiener präsentiert seine Haute Couture Kollektion. Neben Journalisten sitzen die besten Kunden wie Demi Moore in den überraschend kleinen Räumen des Ateliers. Ein intimes Erlebnis, das um die Welt geht. Sein letzter Auftritt Die Kollektion überzeugte vollends – der Modemacher präsentierte wie immer perfekt geschnittene Roben aus wie Wasser fließende Stoffe, die typisch Armani sind. Am Ende gab es Standing Ovations und rührende Lobesrufe für den damals 90-jährigen Modezar, der gemeinsam mit einem Model langsam den Laufsteg entlang schritt. Seine letzte Haute Couture Schau, bei der er anwesend war. Dabei war der einstige Medizinstudent nie darauf aus, der Star im Raum zu sein. „Der heutige Hype um Modedesigner ist neuartig. Der Träger sollte der Star sein, nicht die Person, die das Outfit kreiert hat“, sagte er 2019 in einem exklusiven Interview mit dem KURIER.

Hat die Firma nie verkauft Bis zuletzt arbeitete er täglich in seinem Atelier, zeitlebens war er als exzessiver Workaholic bekannt – mit allen Schattenseiten: „Wenn ich etwas in meinem Leben bereue, dann ist es die Tatsache, dass ich nicht so viel Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie verbracht habe, wie ich es hätte tun können. Aber wenn ich ehrlich bin, blase ich darüber nur kurz Trübsal, weil ich eben so bin wie ich bin.“ Seit Jahren hätte er seinen Ruhestand auf der eigenen Luxusyacht The Main mit einem Vermögen von 11 Milliarden Euro genießen können. Aber die volle Kontrolle über sein Imperium schaffte lange Zeit auch Verantwortung. Er kontrollierte alle Lizenzen und das Markenimage – eine absolute Seltenheit im Modebereich, in dem riesige Konglomerate das Sagen haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/DANIEL COLE Demi Moore begeisterte Anfang dieses Jahres in Armani Prive bei den Golden Globes

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERIE MACON Nicole Kidman in Armani

Gegründet hat er die Modefirma 1975 gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Sergio Galeotti (der 1985 verstarb). Das erste Jahr brachte einen Umsatz von 14.000 US-Dollar, heute sind es zwei Milliarden Dollar. Die Karriere hat der Norditaliener auch Hollywood zu verdanken. Als einer der ersten Designer stattete er Filme und die Hauptdarsteller für den roten Teppich aus. Damit hat Armani auch das große Schaulaufen ab den Neunzigern mitbegründet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © imago/Cinema Publishers Collection/Cinema Publishers Collection/Imago Images Richard Gere in Armani in dem Kultfilm American Gigolo

Nachfolger Nun gilt es das Erbe zu verwalten, das bereits vor einigen Jahren geregelt worden sein soll. Ein mittelfristiger Börsegang ist geplant. Seine Mode solle stets die „Suche nach einem essentiellen, modernen, eleganten und schlichten Stil mit Liebe zum Detail und Sichtbarkeit“ bleiben, steht es in einer Richtlinie. Es ihm also nicht egal, wie die neuen Entwürfe ohne ihn, aber unter seinem Namen, aussehen. Modisch vertraute er ohnehin seit Jahrzehnten Leo Dell'Orco, Chefdesigner der Herrenkollektion. „Ich habe ihm meine privatesten Gedanken anvertraut“, erzählte Armani in seiner Biografie. . „Er ist sehr talentiert – ebenso wie meine Nichte Silvana bei der Damenmode. Ich bereite meine Zukunft mit den Menschen vor, die jetzt bei mir sind“, so die Modelegende vor einigen Jahren über die Nachfolger.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MIGUEL MEDINA Armani mit Silvana Armani und Leo Dell'Orco, Chef der Herrenkollektion

Silvana Armani wird wohl das Gesicht nach außen werden, aber auch sie ist mit 70 Jahren im Pensionsalter. Dell’Orco hielt sich bislang gerne im Hintergrund auf, über Armanis Anspruch sagt er einmal: „Ich glaube, er hat noch nie zu mir gesagt, dass ich etwas gut gemacht habe. Es grenzt an ein Wunder, wenn er mir auf die Schulter klopft. Aber ich leide nicht darunter. Ich weiß inzwischen, wie er denkt.“ Jetzt steht er gemeinsam mit Silvana in der ersten Reihe – ganz, so wie es sich Giogrio Armani gewünscht hat.