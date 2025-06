Fehlende Design-Ikone: Armani kann erstmals nicht an eigenen Shows teilnehmen

Der italienische Stardesigner Giorgio Armani erholt sich nach einem mehrtägigen Aufenthalt in einem Mailänder Krankenhaus und kann daher erstmals in seiner Karriere nicht persönlich an den Defilees seines Modehauses teilnehmen. Der 90-jährige Designer fehlt so bei der Emporio-Armani-Show am Samstag, wie auch bei der Giorgio-Armani-Schau am Montag im Rahmen der Mailänder Männermodewoche, wie sein Unternehmen am Freitag mitteilte.