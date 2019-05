Made in Tel Aviv: Bei mir bist du sheyn

Sheyn – ein Name, der swingt. Er erinnert an das jiddische Lied „Bei Mir Bistu shein“ („Bei mir bist du schön“), bekannt unter anderem durch die Andrews Sisters. Für den Designer Nicolas Gold ist es die Melodie seiner Kindheit: „Meine Großmutter sprach jiddisch, für mich war das wie eine Geheimsprache.“ Dass ein Wort aus der großmütterlichen „Geheimsprache“ nun – in orthografisch abgewandelter Form – zum Namensgeber seines Schmucklabels wurde, ist ein Anklang an die familiären Wurzeln. Andererseits verbindet Jiddisch Deutsch und Hebräisch – perfekt also für ein Label, das ein über Israel nach Wien eingewanderter jüdischer Argentinier mit einem Österreicher betreibt.