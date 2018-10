Conway: "Frauen sehen in Kavanaugh Ehemänner, Söhne und Brüder"

Am Sonntag nahm Kellyanne Conway zur Ernennung von Brett Kavanaugh zum Höchstrichter am Supreme Court (Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten, Anm.) Stellung. "Richter Kavanaugh sollte nicht als beschmutzt angesehen werden", betonte die Juristin, die für US-Präsident Donald Trump als Beraterin tätig ist. "Er sollte als jemand gesehen werden, gegen den sieben FBI-Ermittlungen durchgeführt wurden ... der 1.200 schriftliche Fragen beantwortet, etwa eine Million Seiten Dokumente produziert und sich etwa 33 oder 35 Stunden eidesstattlicher Zeugenaussagen vor dem Senat gestellt hat – einschließlich der Leugnung jener Vorwürfe, die gegen ihn vorgebracht wurden", führte Conway in der ABC-Sendung "This Week" aus.

"Rufmord" durch "politische Kampagne"

Die Vorwürfe, die von Christine Blasey Ford gegen Kavanaugh vorgebracht wurden – die Psychologie-Professorin wirft ihm versuchte Vergewaltigung vor – seien Teil einer politisch motivierten Kampagne gegen Trumps Wunschrichter für den Obersten Gerichtshof. Die Demokratische Partei habe Kavanaugh als "Gruppenvergewaltiger" darstellen wollen, so Conway.

Für viele US-Amerikanerinnen und sie selbst sei das jedenfalls absurd. Sie hätten vielmehr zu Kavanaugh aufgesehen und einen Mann gesehen, der Opfer von "politischem Rufmord" wurde. "Und wir sahen auch auf und sahen in ihm möglicherweise unsere Ehemänner, unsere Söhne, unsere Cousins, unsere Mitarbeiter, unsere Brüder."