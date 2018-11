Keine gleichgeschlechtlichen Paare gezeigt: Aus für Hochzeitsmagazin

Magazin muss schließen

Obwohl die Ehe für alle in Australien bereits zur Tagesordnung gehört, gibt es bei der Akzeptanz vielerorts noch Nachholbedarf. Das zeigt sich etwa am Beispiel eines Hochzeitsmagazins, das kürzlich eingestellt wurde. Das White Magazine, laut BBC eines der führenden Hochzeitsmagazine des Landes, hatte sich geweigert, homosexuelle Paare abzudrucken. Nachdem die Blattlinie öffentlich wurde, sah sich das Medienunternehmen massiver Kritik ausgesetzt, die schließlich auch zum Aus für die Zeitschrift führte.

Darauf aufmerksam gemacht hatte Fotografin Lara Hotz. Im August dieses Jahres sagte sie in einem Programm des Radiosenders Triple J, dass sie bereits mehrmals für die Zeitschrift Cover-Shootings veranstaltet habe. Am Abdruck von gleichgeschlechtlichen Paaren habe es bisher kein Interesse gegeben. Hotz, die selbst lesbisch und verheiratet ist, sagte: "Es scheint, als würden sie liebend gerne Geld, Inhalte und Fotografien von LGBTQI-Mitwirkenden annehmen. Gleichzeitig unterstützen und repräsentieren sie uns aber noch nicht so wie heterosexuelle Paare." Das Verhalten der Eigentümer habe sie "extrem verletzt". Die Fotografin erklärte auch, dass sie die Zeitschrift nicht zwingen wolle, gleichgeschlechtliche Hochzeiten mit einzubeziehen, sie habe aber die Haltung transparent machen wollen.