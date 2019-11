Ist jetzt Schluss mit luftig? Sex-Szenen in der Ära #MeToo

Wirklich übergangen wurde Sharon Stone, die mit ihrer legendären Szene in „Basic Instinct“ (1992) und dem Blick unter ihren Rock ohne Slip für Schlagzeilen sorgte. Stone dazu: „Der Regisseur meinte, ‚Wir sehen das Weiß deiner Unterwäsche, du musst sie ausziehen.‘“ Paul Verhoeven versicherte ihr allerdings, dass ihre Intimzone nicht gezeigt wird. Beim ersten Filmscreening sei sie unter Schock gestanden. „Ich bin in den Vorführsaal und habe ihm eine geknallt.“ Mary-Louise Parker war in der Serie „Weeds“ (2005–2012) nackt in einer Badewanne zu sehen, was sie bitter bereut: „Ich war der Meinung, dass ich für diese Sequenz nicht nackt sein muss und habe mit dem Regisseur gestritten.“ Sie wurde schließlich so sehr dazu gedrängt, dass sie nachgab. „Ich wusste, dass es im Internet unter ‚ Mary-Louise zeigt ihre großen Nippel’ kursieren würde. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan.“

Neben Kate Winslet in „Titanic“ (1997) – „Ich war zu jung und unsicher“ – und Nicole Kidman in „Big Little Lies“ (2017) – „Ich fühlte mich gedemütigt und war wütend“ – bereuen auch einige Männer wie Taylor Lautner („Twilight“, 2008) ihre freizügigen Auftritte.