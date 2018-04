"Haben Dresscode": Neuseeländisches Kino verbietet Pyjamas

Gemütlichkeit sollte Grenzen haben. Zumindest wenn es nach den Betreibern eines Kleinstadt-Kinos in Neuseeland geht. Das Kino verbietet seinen Gästen, Pyjamas während Filmvorführungen zu tragen - und hat damit auch international für Aufmerksamkeit gesorgt.

"Das ist eine freundliche Erinnerung daran, dass wir einen Dresscode in den Hawera Cinemas haben, es ist wirklich ganz einfach, solange man angemessen gekleidet ist und sauberes Schuhwerk trägt, ist man auf der sicheren Seite", schrieb das Kino der Kette Hawera Cinemas am 20. April auf seiner Facebook-Seite. In einem Nachsatz folgt das Verbot: "Bitte keine Pyjamas, Onesies (Einteiler, Anm. der Redaktion), Morgenmäntel oder dreckige Gummistiefel - egal, wie süß sie sind."