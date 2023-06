Lifelong-Swimming: „Aus uns sind Fische geworden“

Das Wasser, ein guter Freund

Dank der gezielten, gut getimten Schwimmübungen konnten sich alle Teilnehmer verbessern: Jene, die sich zu Kursbeginn mit Mühe über Wasser gehalten hatten, schwimmen jetzt sehr passabel. Jene, die sich sportlich ambitioniert zeigten, jedoch aufgrund der falsch gelernten Bewegungsmuster beim Kraulen viel Frust ansammelten, lernten das Wasser als ihren Freund kennen.

Ein weiteres Kompliment hat sich Teilnehmerin Silvia Gehrer für das stimmige Finale des Kurses in einem Döblinger Lokal aufgehoben: „Mit 50 plus lernt man nicht mehr so einfach neue Leute kennen. Auch das hat dieser Kurs zustande gebracht.“ Es traf sich „eine Gruppe von Leuten, die einfach Spaß miteinander hatten“.

Auch für KURIER-Leser Robert Pillerstorff kam „dieser in seiner Art österreichweit einmalige Kurs wie gerufen“. Ihm hat das „von Anfang an ausgezeichnete Kursklima“ gut gefallen. Held der Mittwochabende ist auch für ihn der „Pepsch“, „der auf eine ungemein sympathische Weise auf ,Verbesserungspotenziale’ hingewiesen hat“. Das Tüpfelchen auf dem „i“ nicht nur für Pillerstorff: „Dass er mehrfacher Welt- sowie Europameister bei den Masters ist.“ Am Beckenrand machte der Gelobte ebenso viele Meter wie seine Lehrlinge. Stets positiv, nie unkritisch.