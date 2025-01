Leichter leben - wie gelingt der Neustart?

Sie haben 72 Stunden Zeit, um anzufangen!“ Mit diesem Satz motiviert Dr. Robert Fritz von der Sportordination in Wien seine Klienten dazu, aktiv zu werden. Laut dem Sportmediziner ist diese Zeitspanne entscheidend, um ein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wer zu lange zögert, verliert oft die Motivation und damit auch sein Ziel aus den Augen. Dabei ist eine aktive und sportliche Lebensweise die Eintrittskarte zu einem gesunden Leben – und das bis ins hohe Alter. „Der Großteil unserer Gesellschaft verbringt die letzten 20 Jahre seines Lebens in schlechter Gesundheit“, sagt Fritz. Dies belaste nicht nur das individuelle Leben, sondern auch die Gesellschaft: „Wir werden immer älter, doch der Mangel an Pflegekräften wird langfristig zu einer kaum tragbaren Herausforderung.“ Am Anfang steht die Entscheidung, weiß Mag. Florian Winter, Apotheker und Fitnesscoach im Studio „Die Abnehmerei“. Sie zu treffen sei der erste Schritt in ein gesundes und vitales Leben. Der zweite ist, die Konsequenzen dieses neuen Wegs zu tragen. „Es wird nicht ohne Opfer gehen“, erklärt Winter. Dabei helfen klare Fragen: Welche Gewohnheiten kann ich ändern? Was bin ich bereit aufzugeben? „Am wichtigsten ist, ehrlich zu sich selbst zu sein, den Status quo zu hinterfragen und bewusst neue Maßstäbe zu setzen“, betont er.