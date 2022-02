„Bis zur Diagnose kann es immer noch was anderes sein“

Monate später bekamen wir einen Zettel mit unzähligen Blutbefunden in die Hand: „Irgendwo steht pathogen und man braucht jemanden, der einem das einmal übersetzt“, erinnert sich Susanne Kletzl und weiß von anderen, die so eine Diagnose überhaupt per Post zugestellt bekommen haben.

Medizinisch sind die Patienten in Österreich gut versorgt – auch wenn viele Ärzte Krankheiten wie NF noch nicht kennen. Immerhin konnte der Verein NF Kinder in Kooperation mit der MedUni Wien das erste österreichische Neurofibromatose-Zentrum am Wiener AKH ins Leben rufen.

"Alleine gelassen"

Doch auf psychosozialer Ebene fehlt es laut Kletzl noch sehr an Begleitung, vor allem zum Zeitpunkt der Diagnose: „Da wird in den Raum gestellt, dass das Kind eine unheilbare Krankheit hat und möglicherweise Tumore bilden und Entwicklungsverzögerungen haben wird – mit diesen Themen wird die Familie alleine gelassen. Niemand fängt sie auf, gibt ihnen ein Netz, wo sie ihre Sorgen besprechen und teilen können.“ Zwar würden Ärzte oft empfehlen, dass man sich als Familie psychologische Unterstützung holen sollte, „aber wer bezahlt das? Nicht die Krankenkassa.“ Oft müssten ja noch andere Therapien aus eigener Tasche bezahlt werden und vielleicht sind auch andere Kinder zu versorgen.