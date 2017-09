Für Ehemann: Einkaufsliste amüsiert Netz-Gemeinde

Dass eine gute Einkaufsliste nicht detailliert genug sein kann, zeigt ein illustriertes Exemplar, welches vor wenigen Tagen von Era Golwalkar auf Twitter geteilt wurde. Era Golwalkar lebt zusammen mit ihrem Ehemann Gaurav in der indischen Stadt Pune. Während die Inderin ein echter "Gourmet" ist und "fürs Essen lebt", hat der kulinarische Genuss für ihren Gatten keine Priorität.

Im Sinne einer gerechten Aufgabenverteilung im Haushalt wechseln sich die beiden beim Einkaufen dennoch ab, wie Golwalkar im Gespräch mit der Huffington Post schildert. Damit ihr Mann auch tatsächlich die richtigen Lebensmittel mit nach Hause bringt, fertigt die junge Frau illustrierte Einkaufslisten an. Darauf zu sehen sind kleine Skizzen unterschiedlicher Gemüsearten sowie Kurzbeschreibungen.

Am 23. September teilte Era Golwalkar ein Foto der kreativen Liste auf Twitter - und sahnte dafür binnen weniger Tage tausende Likes ab.

This is the task I gave to my hubby last weekend!! Even U guys shud follow this list for happy customers #bigbasket #grofers #reliancefresh pic.twitter.com/cGkPuRAvE9 — Era Londhe (@eralondhe) September 23, 2017

Während die einen von der Einkaufsliste der etwas anderen Art amüsiert sind, empfinden andere die spezifischen Anweisungen als herablassend. Im Interview mit der Huffington Post gab Era Golwalkar zu Protokoll, dass ihr Ehemann sich keinesfalls von der Einkaufsanleitung beleidigt fühle: "Wir machen unsere Einkaufslisten jetzt schon seit vier oder fünf Monaten so", sagte sie. Und weiter: "Es klappt wirklich gut."

Dass Era Golwalkar mit ihrem Tweet einen Nerv getroffen hat, zeigt sich nicht nur in den zahllosen Kommentaren zu ihrem Posting. Auf Twitter berichten überraschend viele User über den Einkaufsalltag in Beziehungen:

Husbanding level: Expert. — Rodney Lacroix (@moooooog35) 14. Oktober 2016

I think my girlfriend died. She went into a grocery store to buy just Fritos and it's been 20m. RIP. — Pants (@EddieNoPants) 16. September 2017

note to self: don't trust your husband to go grocery shopping alone or he'll come back with more cookies than a Girl Scout troop — Alyssa Jeffcoat (@alyssajeffcoat) 10. September 2017

If you like to try new things, like cheeseburger flavored CheezIts, then you should definitely send your husband to the grocery store. — the Mom TruthBomb (@momTruthBomb) 25. September 2017

My wife knows me well. Grocery list says "honey, NOT in a bear". I mean, given the choice, who wouldn't prefer honey in a bear shaped jar? — Phil Dague (@Mr_Downingtown) 23. September 2017