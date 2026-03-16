Die Top 5 Brunch-Adressen in Wien
Frühstück oder doch schon Mittagessen? Beim Brunch geht beides! Diese 5 Adressen überzeugen mit gutem Kaffee, kreativen Gerichten und fabelhaftem Ambiente
5 / Meierei im Stadtpark
Wer schon in der Früh wirklich gut essen will, der ist im „kleinen Steirereck“ gut aufgehoben. Bis 12 Uhr werden diverse Frühstücksvarianten serviert. Etwa mit Saiblingstatare, Beinschinken und Birnentarte. Und hernach vielleicht ein Kalbsbeuschl.
Wien 3, Am Stadtpark 2/a
Tel.: +43 (1) 713 31 68-10
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:00 - 23:00 Uhr
Samstag 09:00 - 19:00 Uhr
Frühstück bis 12:00 Uhr
Sonntags & Feiertags geschlossen
4 / Guesthouse Vienna
Eine der besten Brunch-Adressen der Stadt direkt gegenüber der Albertina. Miso-Suppe, Eggs Benedict und French Toast gehören ebenso dazu wie Bio-Rührei mit gebratenen Pilzen und „orientalisches Sandwich“ – und das den ganzen Tag über bis 18 Uhr.
Wien 1, Führichgasse 10
Tel.: 01 5121320
Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 06:30 -23:00 Uhr
theguesthouse.at
3 / Melangerie Bistro & Cafeterie
Frühstück wird hier täglich ganztags serviert, Montag bis Samstag ab 8 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr. Die Auswahl ist riesig, allein die verschiedenen Frühstückskombis machen klar, worum es hier geht: Brunch in Bestform.
Wien 8, Lerchenfelder Straße 94-98,
Tel.: 01 361555333,
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 08:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 09:00 - 18:00 Uhr
2 / Oxbo Vienna Waterfront
Im Restaurant im Hilton Waterfront in einem historischen Gebäude am Donau-Ufer wird jeden Sonntag von 12 bis 15 Uhr ein üppiges Brunch-Buffet mit Seafood aufgetischt. Darunter Hummercremesuppe, Fines de Clair Austern und Goteborger Heringssalat.
Wien 2, Handelskai 269
Tel.: 01 7277772120
Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 06:30 - 22:00 Uhr
1 / Contigo im Sehor Vinho
Seit Jänner gibt es in der Tagesbar „Contigo“, untergebracht im portugiesischen Restaurant „Senhor Vinho“, ein großartiges Brunchangebot. Mit Stockfischkroketten, Oktopussalat und vielen portugiesischen Tapas. Köstlich und sympathisch.
Wien 5, Schwarzhorngasse 8
Tel.: 015458400
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 08:30 - 15:00 Uhr
Samstag 09:00 - 15:00 Uhr
Sonntag und Montag geschlossen
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