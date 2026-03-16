Die Top 5 Brunch-Adressen in Wien

5 / Meierei im Stadtpark Wer schon in der Früh wirklich gut essen will, der ist im „kleinen Steirereck“ gut aufgehoben. Bis 12 Uhr werden diverse Frühstücksvarianten serviert. Etwa mit Saiblingstatare, Beinschinken und Birnentarte. Und hernach vielleicht ein Kalbsbeuschl.



Wien 3, Am Stadtpark 2/a Tel.: +43 (1) 713 31 68-10 Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 08:00 - 23:00 Uhr

Samstag 09:00 - 19:00 Uhr

Frühstück bis 12:00 Uhr

Sonntags & Feiertags geschlossen Steirereck.at/Meierei

4 / Guesthouse Vienna Eine der besten Brunch-Adressen der Stadt direkt gegenüber der Albertina. Miso-Suppe, Eggs Benedict und French Toast gehören ebenso dazu wie Bio-Rührei mit gebratenen Pilzen und „orientalisches Sandwich“ – und das den ganzen Tag über bis 18 Uhr.

Wien 1, Führichgasse 10

Tel.: 01 5121320 Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 06:30 -23:00 Uhr

theguesthouse.at

3 / Melangerie Bistro & Cafeterie Frühstück wird hier täglich ganztags serviert, Montag bis Samstag ab 8 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr. Die Auswahl ist riesig, allein die verschiedenen Frühstückskombis machen klar, worum es hier geht: Brunch in Bestform.

Wien 8, Lerchenfelder Straße 94-98,

Tel.: 01 361555333, Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag 08:00 - 18:00 Uhr

Sonntag 09:00 - 18:00 Uhr

melangerie.wien



2 / Oxbo Vienna Waterfront Im Restaurant im Hilton Waterfront in einem historischen Gebäude am Donau-Ufer wird jeden Sonntag von 12 bis 15 Uhr ein üppiges Brunch-Buffet mit Seafood aufgetischt. Darunter Hummercremesuppe, Fines de Clair Austern und Goteborger Heringssalat.

Wien 2, Handelskai 269 Tel.: 01 7277772120 Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 06:30 - 22:00 Uhr

oxbo-viennawaterfront.at

1 / Contigo im Sehor Vinho Seit Jänner gibt es in der Tagesbar „Contigo“, untergebracht im portugiesischen Restaurant „Senhor Vinho“, ein großartiges Brunchangebot. Mit Stockfischkroketten, Oktopussalat und vielen portugiesischen Tapas. Köstlich und sympathisch.