Koch des Jahres: Rezept zum 3-Gänge-Menü für Weihnachten

Es soll besonders, aber in der eigenen Küche umsetzbar sein: Das Festtagsmenü stellt Hobby-Köchinnen und -Köche jedes Jahr aufs Neue vor einige Überlegungen und Planungen. Am Herd steht man erfahrungsgemäß dennoch lange. Aber wo bleibt der Spaß, wenn man die ganze Zeit in der Küche werkelt, statt Zeit für die Gäste zu haben? Spitzenkoch Vitus Winkler hat für den KURIER ein dreigängiges Weihnachtsmenü zusammengestellt, das genau darauf Rücksicht nimmt. „Ich habe dieses Menü gewählt, weil es sich hervorragend vorbereiten lässt.“ Gerade geschmorte Gerichte seien dafür ideal: „Sie entwickeln eine intensive, aromatische Soße und geben dem Koch, der Köchin die Möglichkeit, Weihnachten gemeinsam mit den Gästen zu genießen.“

Vitus Winkler glaubt man das gern. Sein Restaurant „Kräuterreich“ in seinem „Designhotel Sonnhof“ in St. Veit/Pongau (Salzburg) gilt als eines der kreativsten des Landes. Mit seiner innovativen und eigenständigen Küche hat er sich 2025 zwei Michelin-Sterne und 4 Gault&Millau-Hauben erkocht. Zusätzlich zeichnete ihn der Restaurantguide als „Koch des Jahres 2026“ aus. Er schaffe die Balance „zwischen Bodenständigkeit und Avantgarde, zwischen Tradition und Zukunft“. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt im Menü auch die Suppe, die mit einem überraschenden Twist daherkommt. „Sie ist ein echtes Highlight, da hier das Rotkraut einmal anders interpretiert wird und nicht nur als klassische Beilage in Erscheinung tritt.“

Tauernlamm mit Salbei und getrockneten Blüten Lamm

4 Lammhaxen (800 g bis 1 kg) von der vorderen Stelze

2 EL Olivenöl

2 EL Sonnenblumenöl

400 g geschälter Sellerie, in grobe Würfel geschnitten

400 g geschälte Karotten, in grobe Würfel geschnitten

200 g geschälte Zwiebel, in grobe Würfel geschnitten

200 g Lauch, in grobe Stücke geschnitten

1 EL fein geschnittenen Ingwer

2 Zehen Knoblauch, feinwürfelig geschnitten

300 ml Rotwein

1 Schuss Apfel-Balsamessig

50 g Tomatenmark

2 l Salbeitee (2 l heißes Wasser mit 50 g Salbei 10 min. ziehen lassen und abseihen)

200 g geschälte Tomaten in Saft, aus der Dose

2 Lorbeerblätter

8 Pfefferkörner

2 Wacholderbeeren

1 Zweig Thymian

1 Zweig Rosmarin

1 TL Maizena zum Binden

4 Blätter Salbei, in Butter gebraten Die Lammhaxen in Oliven- und Sonnenblumenöl rund- um scharf anbraten, herausnehmen und im selben Topf Gemüsewürfel, Ingwer und Knoblauch kräftig anbraten. Mit einem Schuss Rotwein ablöschen, diesen Vorgang öfters wiederholen, bis das Gemüse schön dunkel wird. Nun Tomatenmark beifügen und kurz mitanrösten. Mit restlichen Rotwein und Apfel-Balsamessig ablöschen, kurz einreduzieren und mit Salbeitee und Tomaten auffüllen. Gewürze beifügen und nochmals aufkochen. Lammhaxen einlegen und im Ofen bei 160 Grad 1 Stunde schmoren. Danach auf 130 Grad reduzieren und 1 weitere Stunde fertig garen. Die weichen Lammhaxen herausheben und mit Folie abdecken. Inzwischen die Flüssigkeit durch ein Sieb abseihen und auf ca. ein Viertel einreduzieren. Lammsoße mit Salbeiblättern aufkochen und mit Maizena leicht binden. Anrichten

1 Handvoll Blüten getrocknet

4 EL BBQ-Soße ersatzweise gekaufte BBQ-Soße Lammhaxen mit BBQ-Soße einstreichen und 2 Minuten gratinieren (Salamander oder mit Grillfunktion im Ofen auf mittlerer Schiene). 4 EL Lammsoße darüber geben und nochmals 1 Minute gratinieren. Danach mit 1 EL Lammsoße übergießen. Mit den Wildblüten bestreuen. Vitus Winkler serviert dazu weiße Polenta und Dörrfrucht-Brioche. Die Rezepte finden Sie auf kurier.at/

Cappuccino vom Rotkraut mit Thymianschaum und Praline

Rotkrautsuppe

2 EL Olivenöl

1 EL Ingwer

200 g geschälte rote Zwiebel, klein geschnitten

500 g frisches Rotkraut, in feine Streifen geschnitten

50 g Kristallzucker

1 Apfel, entkernt, geschält und klein geschnitten

125 ml Rotwein

1 Orange (Saft und Abrieb)

1 l Gemüsebrühe

65 ml Obers

2 Nelken

1 Sternanis

½ Zimtstange

Salz, Pfeffer, frisch gemahlen

1/8 l Rote Rübensaft In einem Topf mit Öl Ingwer erhitzen, die Zwiebel mit dem Rotkraut darin glasig anschwitzen und dann Zucker und Apfelstücke dazugeben. Nach etwa 5 Minuten mit Rotwein ablöschen, Orangensaft mit Abrieb dazugeben, mit Gemüsebrühe aufgießen und Obers beifügen. Mit Nelken, Sternanis, Zimtstange, Salz und Pfeffer würzen. Die Suppe einmal aufkochen lassen, vom Herd nehmen und danach 20 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Nelken, Sternanis und Zimtstange entfernen und die Suppe mit dem Pürierstab fein mixen. Durch ein Sieb passieren, Rote Rübensaft beifügen und eventuell noch einmal abschmecken.

Thymianschaum

500 ml fettarme Milch

5 g Thymian ohne Stängel

Salz, Pfeffer, frisch gemahlen

1 Schuss Sodawasser

20 g braune Butter ersatzweise Butter Milch mit Thymian, Salz und Pfeffer würzen, einmal aufkochen lassen und mit dem Pürierstab fein mixen. Sodawasser beifügen und noch einmal mit dem Pürierstab aufschäumen. Die heiße Rotkrautsuppe in Gläser füllen. Vorsichtig die übrig gebliebene heiße Milch mit dem Thymianschaum über einen Esslöffel zur Suppe gießen (zum Schluss den Thymianschaum aufsetzen). Praline

120 g Ziegenfrischkäserolle ersatzweise Bällchen

50 g Mehl

2 Eier

100 g Semmelbrösel

Butterschmalz zum Backen

Powerberry Pulver oder Rote Beete Pulver Ziegenfrischkäserolle in kleine Kugeln formen. Die Kugeln kurz anfrieren lassen und in Mehl, Ei und Brösel doppelt panieren. Anschließend im heißen Butterschmalz schwimmend goldgelb backen. Etwas trocken tupfen und anschließend gleich im Powerberry Pulver wälzen.

