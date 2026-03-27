Küchenexperiment: Schoko-Osterhase selbst machen
Weil der Goldhase inzwischen kein ganz billiges Vergnügen mehr ist - und weil es Spaß machen kann, mit Schokolade herumzupatzen.
Wer heuer vor dem Regal steht, merkt rasch: Ein Schoko-Osterhase ist nicht mehr bloß ein Mitbringsel, sondern fast schon eine kleine Investition. Vor allem der Lindt-Schokohase geriet ins Visier. Warum also nicht den süßen Osterhasen selber machen? Ein Experiment, stimmt – aber weniger kompliziert, als es klingt.
REZEPT
Zutaten für 1 mittelgroßen Hohlhasen, je nach Form ungefähr 15 bis 18 cm hoch
- 300 bis 400 g Kuvertüre oder gute Schokolade
- für Vollmilch: am besten 350 g
- alternativ Zartbitter oder weiße Schokolade
Außerdem:
- 1 Osterhasenform aus Silikon oder Hartplastik
- 1 hitzebeständige Schüssel
- 1 Topf für das Wasserbad
- 1 Teigspatel oder Löffel
- 1 Küchenthermometer
- eventuell 1 kleinen Pinsel
Wichtig: Die genaue Schokoladenmenge hängt von der Form ab — also von Größe, Wandstärke und davon, ob der Hase hohl oder massiv sein soll. 300 bis 400 Gramm sind für einen mittelgroßen Hohlhasen ein realistischer Küchenbereich.
Zubereitung - Schritt für Schritt zum Hasen:
1. Form vorbereiten
Die Form muss sauber und komplett trocken sein. Wirklich trocken. Wasser ist bei Schokolade ein schlechter Charakterdarsteller: Es ruiniert die Textur schnell.
2. Schokolade aufteilen
Die Schokolade grob hacken. Dann zwei Drittel in eine Schüssel geben und ein Drittel beiseitelegen.
Beispiel bei 300 g:
- 200 g schmelzen
- 100 g später einrühren
Diese Methode wird beim Temperieren empfohlen, weil die zurückbehaltene Schokolade hilft, die richtige Kristallstruktur zu bilden. So wird die Hülle später fester und glänzender.
3. Schokolade schmelzen
Die Schüssel auf ein warmes, nicht stark kochendes Wasserbad setzen. Die Schokolade langsam schmelzen und dabei rühren. Für die Schmelztemperatur gelten je nach Sorte ungefähr diese Werte:
- Zartbitter: auf etwa 50 bis 55 °C schmelzen
- Vollmilch: auf etwa 45 bis 50 °C
- Weiße Schokolade: auf etwa 40 bis 45 °C
4. Restliche Schokolade einrühren
Die Schüssel vom Wasserbad nehmen. Nun das übrige Drittel Schokolade einrühren, bis alles geschmolzen ist und die Masse wieder abkühlt. Die Arbeitstemperatur liegt ungefähr bei:
- Zartbitter: 31 bis 32 °C
- Vollmilch: 28 bis 30 °C
- Weiße Schokolade: etwa 28 bis 30 °C
Das klingt technisch. Ist es auch ein bisschen. Aber genau das macht den Unterschied.
5. Form ausgießen
Etwas Schokolade in die Form geben und durch Schwenken oder mit einem Pinsel verteilen. Darauf achten, dass auch Ohren, Kanten und Pfoten gut bedeckt sind. Dann die Form leicht auf die Arbeitsfläche klopfen, damit Luftblasen aufsteigen.
6. Erste Schicht fest werden lassen
Die Form für etwa 10 bis 15 Minuten kühl stellen, bis die Schicht anzieht.
7. Zweite Schicht auftragen
Noch einmal Schokolade einfüllen und verteilen. Für einen Hohlhasen sind zwei Schichten meist sinnvoll, damit er später nicht beim bloßen Anschauen einen Ohrenschaden erleidet.
8. Ganz fest werden lassen
Nun die Form nochmals etwa 20 bis 30 Minuten kühl stellen, bis die Schokolade vollständig fest ist.
9. Hälften zusammensetzen
Falls die Form aus zwei getrennten Hälften besteht: Die Hasenhälften vorsichtig aus der Form lösen. Dann die offenen Ränder jeweils ganz kurz auf eine leicht warme Fläche setzen, etwa auf ein nur kurz angewärmtes Blech oder eine warme Pfanne ohne Hitze. Sobald die Kanten minimal anschmelzen, beide Hälften zusammensetzen und einige Sekunden fixieren.
10. Fertig. Der Hase ist nun bereit für Mascherl, Geschenkband und seinen großen Auftritt im Osternest.
Kommentare