Küchenexperiment: Schoko-Osterhase selbst machen

Wer heuer vor dem Regal steht, merkt rasch: Ein Schoko-Osterhase ist nicht mehr bloß ein Mitbringsel, sondern fast schon eine kleine Investition. Vor allem der Lindt-Schokohase geriet ins Visier. Warum also nicht den süßen Osterhasen selber machen? Ein Experiment, stimmt – aber weniger kompliziert, als es klingt. REZEPT Zutaten für 1 mittelgroßen Hohlhasen, je nach Form ungefähr 15 bis 18 cm hoch 300 bis 400 g Kuvertüre oder gute Schokolade für Vollmilch: am besten 350 g alternativ Zartbitter oder weiße Schokolade

Außerdem: 1 Osterhasenform aus Silikon oder Hartplastik

1 hitzebeständige Schüssel

1 Topf für das Wasserbad

1 Teigspatel oder Löffel

1 Küchenthermometer

eventuell 1 kleinen Pinsel Wichtig: Die genaue Schokoladenmenge hängt von der Form ab — also von Größe, Wandstärke und davon, ob der Hase hohl oder massiv sein soll. 300 bis 400 Gramm sind für einen mittelgroßen Hohlhasen ein realistischer Küchenbereich.

Zubereitung - Schritt für Schritt zum Hasen: 1. Form vorbereiten Die Form muss sauber und komplett trocken sein. Wirklich trocken. Wasser ist bei Schokolade ein schlechter Charakterdarsteller: Es ruiniert die Textur schnell. 2. Schokolade aufteilen Die Schokolade grob hacken. Dann zwei Drittel in eine Schüssel geben und ein Drittel beiseitelegen. Beispiel bei 300 g: 200 g schmelzen

100 g später einrühren Diese Methode wird beim Temperieren empfohlen, weil die zurückbehaltene Schokolade hilft, die richtige Kristallstruktur zu bilden. So wird die Hülle später fester und glänzender.

3. Schokolade schmelzen Die Schüssel auf ein warmes, nicht stark kochendes Wasserbad setzen. Die Schokolade langsam schmelzen und dabei rühren. Für die Schmelztemperatur gelten je nach Sorte ungefähr diese Werte: Zartbitter: auf etwa 50 bis 55 °C schmelzen

Vollmilch: auf etwa 45 bis 50 °C

Weiße Schokolade: auf etwa 40 bis 45 °C

4. Restliche Schokolade einrühren Die Schüssel vom Wasserbad nehmen. Nun das übrige Drittel Schokolade einrühren, bis alles geschmolzen ist und die Masse wieder abkühlt. Die Arbeitstemperatur liegt ungefähr bei: Zartbitter: 31 bis 32 °C

Vollmilch: 28 bis 30 °C

Weiße Schokolade: etwa 28 bis 30 °C Das klingt technisch. Ist es auch ein bisschen. Aber genau das macht den Unterschied. 5. Form ausgießen Etwas Schokolade in die Form geben und durch Schwenken oder mit einem Pinsel verteilen. Darauf achten, dass auch Ohren, Kanten und Pfoten gut bedeckt sind. Dann die Form leicht auf die Arbeitsfläche klopfen, damit Luftblasen aufsteigen. 6. Erste Schicht fest werden lassen Die Form für etwa 10 bis 15 Minuten kühl stellen, bis die Schicht anzieht. 7. Zweite Schicht auftragen Noch einmal Schokolade einfüllen und verteilen. Für einen Hohlhasen sind zwei Schichten meist sinnvoll, damit er später nicht beim bloßen Anschauen einen Ohrenschaden erleidet.