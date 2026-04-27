Die schönsten Gastgärten in Wien: 5 Restaurants für sonnige Tage

Von Herbert Hacker 5 / THELL Im Hinterhof des Thell (früheren „Motto“) verbirgt sich ein Mini-Dschungel mit allerlei tropischen Pflanzen und Retro-Gartenmöbeln. Aus der Küche kommen verlässlich gute Klassiker (überbackene Schinkenfleckerl), die Bar sorgt für gute Cocktails.

Adresse: Schönbrunnerstraß 30, 1050 Wien Tel.: +43 1 5870672 / E-Mail: HALLO@THELL.RESTAURANT Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 17:00 – 02:00 Uhr / Sonntag & Montag: 17:00 – 00:00 Uhr Website: www.thell.restaurant/



4 / FUHRMANN Auch wenn viele Gäste wegen der außergewöhnlichen Wein-Expertise von Patron Hermann Botolen und der exzellenten Küche

kommen– das Fine-Dining-Restaurant verfügt auch über einen wunderschönen Innenhofgarten, eine echte Hinterhof-Idylle.

Adresse: Fuhrmannsgasse 9, 1080 Wien Kontakt: Tel. +43-1-944 2145 / E-Mail: info@restaurantfuhrmann.com Öffnungszeiten: Montag 18.00 - 23.00 Uhr / Dienstag – Freitag 12.00 - 15.00 Uhr & 18.00 - 23.00 Uhr Website: restaurantfuhrmann.com

3 / CLEMENTINE IM GLASHAUS Im Inneren des prächtigen Palais Coburgs versteckt sich der traumhafte Gastgarten der Clementine. Im legeren Ableger des Gourmetrestaurants Silvio Nickol serviert man moderne österreichische und internationale Küche. Herausragende Weinkarte!

2 / SALON PLAFOND Nicht nur der Salon und sein Plafond im Inneren erregen Aufmerksamkeit, auch der hübsche und charmante Hinterhofgarten auf der Rückseite des Museums für angewandte Kunst kann sich sehen lassen. Gute, moderne Wirtshausküche in solider Qualität.

1 / PFARRWIRT Das Wirtshausjuwel zählt nicht nur zu den ältesten, sondern wohl auch zu den schönsten Gasthäusern der Stadt. Auch der Gastgarten samt Salettl ist ein Traum– man sitzt unter prachtvollen, alten Kastanien und genießt klassische Wiener Küche in Top-Qualität.