Die schönsten Gastgärten in Wien: 5 Restaurants für sonnige Tage
Von versteckten Innenhöfen bis zu schattigen Kastanien: fünf Top-Adressen für Genuss im Freien in Wien.
Von Herbert Hacker
5 / THELL
Im Hinterhof des Thell (früheren „Motto“) verbirgt sich ein Mini-Dschungel mit allerlei tropischen Pflanzen und Retro-Gartenmöbeln. Aus der Küche kommen verlässlich gute Klassiker (überbackene Schinkenfleckerl), die Bar sorgt für gute Cocktails.
Adresse: Schönbrunnerstraß 30, 1050 Wien
Tel.: +43 1 5870672 / E-Mail: HALLO@THELL.RESTAURANT
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 17:00 – 02:00 Uhr / Sonntag & Montag: 17:00 – 00:00 Uhr
Website: www.thell.restaurant/
4 / FUHRMANN
Auch wenn viele Gäste wegen der außergewöhnlichen Wein-Expertise von Patron Hermann Botolen und der exzellenten Küche
kommen– das Fine-Dining-Restaurant verfügt auch über einen wunderschönen Innenhofgarten, eine echte Hinterhof-Idylle.
Adresse: Fuhrmannsgasse 9, 1080 Wien
Kontakt: Tel. +43-1-944 2145 / E-Mail: info@restaurantfuhrmann.com
Öffnungszeiten: Montag 18.00 - 23.00 Uhr / Dienstag – Freitag 12.00 - 15.00 Uhr & 18.00 - 23.00 Uhr
Website: restaurantfuhrmann.com
3 / CLEMENTINE IM GLASHAUS
Im Inneren des prächtigen Palais Coburgs versteckt sich der traumhafte Gastgarten der Clementine. Im legeren Ableger des Gourmetrestaurants Silvio Nickol serviert man moderne österreichische und internationale Küche. Herausragende Weinkarte!
Adresse: Coburgbastei 4, 1010 Wien
Kontakt: +43 1 518 18 - 130 / E-Mail: reservations@palais-coburg.com
Öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag: 08:00 bis 22:30 Uhr / Dienstag & Mittwoch: 18:00 bis 22:30 Uhr
Website: www.palais-coburg.com
2 / SALON PLAFOND
Nicht nur der Salon und sein Plafond im Inneren erregen Aufmerksamkeit, auch der hübsche und charmante Hinterhofgarten auf der Rückseite des Museums für angewandte Kunst kann sich sehen lassen. Gute, moderne Wirtshausküche in solider Qualität.
Adresse: Stubenring 5, 1010 Wien
Kontakt: +43 1 226 00 46 / E-Mail: WILLKOMMEN@SALONPLAFOND.WIEN
Öffnungszeiten: täglich 10:00–24:00 Uhr
Website: salonplafond.wien
1 / PFARRWIRT
Das Wirtshausjuwel zählt nicht nur zu den ältesten, sondern wohl auch zu den schönsten Gasthäusern der Stadt. Auch der Gastgarten samt Salettl ist ein Traum– man sitzt unter prachtvollen, alten Kastanien und genießt klassische Wiener Küche in Top-Qualität.
Adresse: Pfarrhof 5, 1190 Wien
Kontakt: Tel. +43 (1) 370 73 73 / E-Mail: info@pfarrplatz.at
Öffnungszeiten: Täglich 12 – 24 Uhr
Website: pfarrwirt.com
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