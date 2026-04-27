Einladende Terrasse eines Cafés mit Tischen und Stühlen im Freien.
Essen & Trinken

Die schönsten Gastgärten in Wien: 5 Restaurants für sonnige Tage

Von versteckten Innenhöfen bis zu schattigen Kastanien: fünf Top-Adressen für Genuss im Freien in Wien.

27.04.26

Von Herbert Hacker

5 / THELL  

Im Hinterhof des Thell (früheren „Motto“) verbirgt sich ein Mini-Dschungel mit allerlei tropischen Pflanzen und Retro-Gartenmöbeln. Aus der Küche kommen verlässlich gute Klassiker (überbackene Schinkenfleckerl), die Bar sorgt für gute Cocktails.

Adresse: Schönbrunnerstraß 30, 1050 Wien 

Tel.: +43 1 5870672 / E-Mail: HALLO@THELL.RESTAURANT

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 17:00 – 02:00 Uhr / Sonntag & Montag: 17:00 – 00:00 Uhr

Website: www.thell.restaurant/ 
 

4 / FUHRMANN

Auch wenn viele Gäste wegen der außergewöhnlichen Wein-Expertise von Patron Hermann Botolen und der exzellenten Küche
kommen– das Fine-Dining-Restaurant verfügt auch über einen wunderschönen Innenhofgarten, eine echte Hinterhof-Idylle.

Adresse: Fuhrmannsgasse 9, 1080 Wien 

Kontakt: Tel. +43-1-944 2145 / E-Mail: info@restaurantfuhrmann.com

Öffnungszeiten: Montag 18.00 - 23.00 Uhr / Dienstag – Freitag 12.00 - 15.00 Uhr & 18.00 - 23.00 Uhr 

Website: restaurantfuhrmann.com 

3 / CLEMENTINE IM GLASHAUS

Im Inneren des prächtigen Palais Coburgs versteckt sich der traumhafte Gastgarten der Clementine. Im legeren Ableger des Gourmetrestaurants Silvio Nickol serviert man moderne österreichische und internationale Küche. Herausragende Weinkarte!

Adresse: Coburgbastei 4, 1010 Wien

Kontakt:  +43 1 518 18 - 130 / E-Mail: reservations@palais-coburg.com 

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag: 08:00 bis 22:30 Uhr / Dienstag & Mittwoch: 18:00 bis 22:30 Uhr

Website: www.palais-coburg.com 
 

2 / SALON PLAFOND

Nicht nur der Salon und sein Plafond im Inneren erregen Aufmerksamkeit, auch der hübsche und charmante Hinterhofgarten auf der Rückseite des Museums für angewandte Kunst kann sich sehen lassen. Gute, moderne Wirtshausküche in solider Qualität.

Adresse: Stubenring 5, 1010 Wien 

Kontakt: +43 1 226 00 46 / E-Mail: WILLKOMMEN@SALONPLAFOND.WIEN

Öffnungszeiten: täglich 10:00–24:00 Uhr

Website: salonplafond.wien

1 / PFARRWIRT

Das Wirtshausjuwel zählt nicht nur zu den ältesten, sondern wohl auch zu den schönsten Gasthäusern der Stadt. Auch der Gastgarten samt Salettl ist ein Traum– man sitzt unter prachtvollen, alten Kastanien und genießt klassische Wiener Küche in Top-Qualität.

Adresse: Pfarrhof 5, 1190 Wien 

Kontakt: Tel. +43 (1) 370 73 73 / E-Mail: info@pfarrplatz.at 

Öffnungszeiten: Täglich 12 – 24 Uhr

Website: pfarrwirt.com 

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(kurier.at, jelz)  |  Stand:

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