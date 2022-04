Countdown: Ab Ende Mai serviert Starbucks auch in Innsbruck Kaffee

Nach mehr als zwanzig Jahren Starbucks in Österreich bekommt auch Tirol eine Filiale der US-amerikanischen Kaffeehauskette: "Am 27. Mai 2022 eröffnen wir das erste Coffee House im Westen Österreichs", heißt es in einer Presseaussendung. Nach Wien und Salzburg zog es Starbucks nun in die Innsbrucker Altstadt. In der Herzog-Friedrich-Straße werden rund 100 Gäste auf zwei Etagen Platz finden.

Auf Wunsch der Konsumenten "Wir freuen uns darauf, unseren neuen Store zu eröffnen und ein Teil der lokalen Gemeinschaft in Innsbruck zu werden. Der Wunsch unserer Konsumentinnen und Konsumenten nach weiteren Standorten in Österreich ist groß. Das merken wir vor allem auf unseren eigenen Social Media Kanälen", sagt Stefan Hungenberg, General Manager für Starbucks Österreich und Schweiz. Österreichstart 2001 gegenüber Wiener Oper Die Geschichte von Starbucks in Österreich begann am 8. Dezember 2001. Damals mischte das Unternehmen mit Hauptsitz in Seattle/Washington die Branche der Wiener Kaffeehaustradition auf. Mittlerweile musste der erste Standort in der Kärntner Straße schließen. Als Gründe für das überraschende Aus wurden 2015 eine notwendige Renovierung und die hohe Miete an der Nobeladresse genannt. Starbucks in Tirol wird nun Österreichs Nummer 19. Der Großteil der Filialen befindet sich in der Bundeshauptstadt. Angekündigt war 2001 binnen fünf Jahren 60 Kaffeehäuser in Österreich zu eröffnen.