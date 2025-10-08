Der Apfelstrudel kommt niemals aus der Mode

Zimtschnecken mit lila Glasur, Cronuts oder irgendwelche anderen Social-Media-Trends kommen und gehen. Was bleibt, ist der Apfelstrudel. Dieses kakanische Urgestein ist das Gegenteil des süßen Spektakels: keine virale Mode, sondern kulinarische Kontinuität. Blätterdünner Teig, mürbe Äpfel (am meisten empfohlen: Boskop), Zitronensaft, eine gute Prise Zimt, Brösel, Vanillezucker und natürlich Rosinen – mehr braucht es nicht.

Was für eine Kombination aus Frische und Süße, Heimeligkeit und Knusprigkeit! Eine Wohltat gerade im beginnenden Herbst. Warum Butte nie fehlen darf Der Strudel ist auch für die Figur erstaunlich annehmbar: weniger Fett als Sachertorte, kein Übermaß an Buttercreme, eher ein süßer Begleiter als eine Kalorienbombe. So man sich auf ein kleines Stück beschränkt – wobei genau darin die eigentliche Herausforderung liegt. Gut, für die knusprige Hülle braucht es schon einen wuchtigen Geschmacksträger, sonst wird der Strudel nur halb so gut: „Kann es jemals zu viel Butter sein?“, sagte einmal der Küchenchef des Gmoakellers Roland Wondrak zur freizeit.