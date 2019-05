Erste Gütesiegel für 24-Stunden-Betreuung ab Herbst

Wird das Gütesiegel die Unseriösen vom Markt verdrängen?

Aus Befragungen wissen wir: 90 Prozent der Kunden sind mit ihrer Agentur zufrieden bzw. sehr zufrieden. Das ÖQZ-24 soll helfen, die letzten schwarzen Schafe vom Markt zu verdrängen. Deswegen drängen wir darauf, dass es ab Herbst entsprechend bekannt gemacht wird.

Was haben Sie bisher unternommen, um unseriösen Agenturen das Handwerk zu legen?

Wir sind da sehr aktiv und konnten unter anderem erreichen, dass Parlament und Regierung strenge gesetzliche Regeln erlassen haben, die für alle Agenturen gelten. In der von uns gegründeten „PersonenbetreuerInnen-Akademie“ vermitteln wir neben fachlicher und sprachlicher Kompetenz auch unternehmerisches Grundwissen. Den Betreuern muss zum Beispiel klar sein, was es bedeutet, einen Vertrag zu unterschreiben. Zugleich bieten wir als Service für die Agenturen an, Vertragsvorlagen auf ihre Rechtskonformität zu überprüfen. Viele Konflikte können wir durch unsere Vermittlung ausräumen. Bei eindeutigen Rechtsverstößen drängen wir allerdings auf eine Anzeige bei der zuständigen Behörde. Das kann auch zum Entzug der Gewerbeberechtigung führen.