Pflegeheim: Klage einer Helferin kostet 2 Millionen Euro jährlich

NÖ: Krisenhelfer könnten mit Klage gegen Arbeitgeber vorgehen

Ein Auffangnetz für Menschen in Krisensituationen hat die Emmausgemeinschaft St. Pölten geschaffen. Mehr als 300 Menschen, die ihre Jobs und Wohnungen verloren haben, werden hier betreut.



Die Helfer in den Notschlafstellen und Zentren haben keine einfache Arbeit. Sie sind nicht nur mit Tragödien, sondern immer wieder auch mit Verwahrlosung konfrontiert. Bereits im Herbst 2017 wandten sie sich an den Betriebsrat. Auch in diesem Fall ging es um die Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulage. „Es haben in dieser Angelegenheit Gespräche mit der Geschäftsführung der Emmausgemeinschaft stattgefunden“, berichtet Sprecher Christian Veith. Zu einer Einigung sei es bis dato aber nicht gekommen.



Auch die Gewerkschaft ( GPA) beschäftigt sich mittlerweile mit der Causa. Allerdings will man sich zu dem Fall nicht äußern, weil es sich um ein „laufendes Verfahren“ handle. Ob die Mitarbeiter der Emmausgemeinschaft Klage einbringen werden, steht noch nicht fest. „Wir setzen weiter auf Gespräche“, sagt Veith.



Johannes Weichhart