Erfahrungsbericht aus dem Wutraum: Aufräumen müssen andere

Während ich zum Aufwärmen Geschirr gegen die Wand werfe und mit Baseballschläger und Vorschlaghammer zerdeppere, merke ich, warum: Beim kraftvollen Zuschlagen fliegt auch einiges zurück. Erste Hemmungen schwinden schnell nach dem ersten Klirren – es ist schon faszinierend, wenn das Porzellan so auseinanderspringt.

Als nächstes knöpfe ich mir einen Computerbildschirm vor – den hätte ich schon unzählige Male aus dem Fenster werfen können. Man tut es im Alltag nur nie. Zu meinem Erstaunen konnten Brecheisen, Vorschlaghammer und Spitzhacke nur wenig ausrichten (die Hersteller haben wohl vorausschauend Vorkehrungen getroffen). Ich musste den Bildschirm mehrfach gegen die Wand werfen und malträtieren, bis er sich endlich zerlegen ließ.

Zum krönenden Abschluss musste noch eine Kaffeemaschine dran glauben: Erstaunlich, wie das Brecheisen Löcher in das Plastik reißt. Und dann erst die Glasbeschichtung in der Thermoskanne, die in Hunderte Splitter zerspringt ... herrlich!