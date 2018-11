"Die einzige Sch****": DHL-Mitarbeiter teilt gegen Kunden aus

Das Unternehmen prüfe laut dem Bericht von Meedia arbeitsrechtliche Konsequenzen. Der betroffene Mitarbeiter würde ab sofort nicht mehr in einem Bereich mit direktem Kundenkontakt bei DHL tätig sein. Auf Twitter hieß es später, dass die Konsequenzen bereits erfolgt seien. "Da ist richtig was schief gelaufen und darf so einfach nicht passieren! Ihre Reaktionen sind absolut nachvollziehbar. Wir entschuldigen uns aufrichtig!"