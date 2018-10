Täuschend echt: Designerin formt aus Filz Mini-Hundeskulpturen

Hundebesitzer in den USA können ihre Haustiere von einer Designerin in Miniaturform verewigen lassen. Linda Facci benötigt als Vorlage nur ein Foto, um Hunde aus verfilzter Schafs- und Lammwolle in wenigen Zentimetern Größe nachzubilden. Mehr als 300 Stück hat sie schon angefertigt. Eine Figur kostet 400 Dollar (etwa 350 Euro).