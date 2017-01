Darum trägt Evan Rachel Wood keine Kleider mehr

Die Schauspielerin Evan Rachel Wood löste bei den 74. Golden Globe Awards am Sonntag mit ihrer Outfitwahl Diskussionsbedarf aus. Die 29-Jährige erschien in einem schwarzen Anzug von Altuzarra bei der Verleihung, zu dem sie eine weiße Bluse kombiniert hatte. Gegenüber ET Online sagte Wood, dass sie dieses Jahr entschieden habe, keine Kleider mehr zu einer Award-Show zu tragen.

Evan Rachel Woods wore a suit to the #GoldenGlobes for the best reason: pic.twitter.com/LKceSE25Pl — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) January 9, 2017

"Das ist meine dritte Nominierung", sagte Wood. "Ich bin das sechste Mal bei den Globes und ich habe jedes Mal ein Kleid getragen. Ich liebe Kleider – ich versuche nicht, gegen sie zu protestieren, aber ich möchte sichergehen, dass Mädchen und Frauen wissen, dass sie keine Voraussetzung sind."

Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Hommage an Marlene Dietrich

Wer kein Kleid tragen wolle, müsse das auch nicht tun, stellte Wood klar. Sie appellierte dafür, etwas zu tragen, in dem man sich wohl fühlt. "Sei einfach du selbst. Mir war es wichtig, das dieses Jahr zu tun", sagte der Westworld-Star. Ein Anzug habe außerdem den Vorteil, dass man keine Angst haben muss, dass andere Leute auf das Kleid treten. Zu dem Anzug inspiriert worden ist Wood laut eigenen Angaben von Marlene Dietrich. "Seit ich sie in diesem Anzug gesehen habe, wollte ich ihr schon immer eine Hommage erweisen."