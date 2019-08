Coca-Cola Werbung mit Homosexuellen sorgt für Aufregung in Ungarn

Aufruf zum Boykott

Das Bild mit den schwulen und lesbischen Paaren, die in ganz Budapest hängen, will István Boldog, Mitglied der regierenden Fidesz-Partei, sogar entfernen lassen. Er ruft zum Boykott der Marken-Limo auf. Boldog gehört der gleichen Partei an wie der ungarische Premierminister Victor Orbán, der die gleichgeschlechtliche Ehe im Land nicht legalisieren will.