TV-Star Caitlyn Jenner (67) hat US-Präsident Donald Trump für die Rücknahme der Transgender-Regelung seines Vorgängers Barack Obama (mehr dazu hier) kritisiert. "Das ist ein Desaster, aber noch können Sie es wieder in Ordnung bringen", appellierte die Transfrau in einem am Donnerstag auf Twitter veröffentlichten Video.

Well @realDonaldTrump, from one Republican to another, this is a disaster. You made a promise to protect the LGBTQ community. Call me. pic.twitter.com/XwYe0LNUOq