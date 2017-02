Trump streicht Rechte für Transgender

Und schon wieder hat US-Präsident Donald Trump eine Entscheidung seines Amtsvorgängers Barack Obama aufgehoben: Mit einem präsidialen Erlass ließ er die ebenfalls per Dekret verfügte Freizügigkeit für Transgender wieder aufheben.

Die Regelung Obamas aus dem Mai 2016 hatte es Transgendern freigestellt, welche Toiletten und Umkleideräume sie in staatlichen Schulen und Universitäten benutzen. So konnten sich beispielsweise Transgender-Frauen auch dann in der Damenumkleidekabine umziehen, wenn ihre operative Geschlechtsumwandlung noch nicht vollzogen war. Einrichtungen, die sich daran nicht hielten, wurden Budgetkürzungen angedroht.

In den USA gang und gäbe: Dekrete früherer Präsidenten können von ihren Nachfolgern jederzeit aufgehoben werden.

Konservative Kritiker hatten bemängelt, Obamas liberale Transgender-Regelung würde es Männern unter einem Vorwand ermöglichen, in Damentoiletten einzudringen. Außerdem würden traditionelle Werte verletzt. Einem Bericht der "Washington Post" zufolge informierten das Justiz- und das Bildungsministerium am Mittwoch den Obersten Gerichtshof, dass öffentliche Schulen und Universitäten angewiesen würden, die alte Regelung zu ignorieren.

Foto: REUTERS/JONATHAN ERNST Unmittelbar nach Unterzeichnung des Dekrets versammelten sich in Washington erste Demonstranten, die mehr Rechte für Homosexuelle und Transgender forderten. Es ist damit zu rechnen, dass Trumps Entscheidung vom Mittwoch die Gräben zwischen sozialkonservativen und progressiven Kräften in den USA weiter vertieft.