Black Austrian Awards: So sehen Sieger aus

„War die Negerin schneller?“ Die Skirennläuferin Sabrina Wanjiku Simader erzählt, dass Fragen wie diese bisher selten waren, aber jedes Mal wehtaten. „Speziell als ich noch jünger war.“

Auch die Diffamierung des österreichischen Sängers Cesár Sampson, der beim Eurovision Song Contest in Lissabon für Österreich den dritten Platz geholt hat, als „Quoten-Mohr“ (siehe dazu auch Bericht auf Seite 4) empfindet sie als befremdend.

Lieber berichtet die 20-jährige Spitzensportlerin von den schönen Begebenheiten in ihrer noch jungen Karriere: „Ich habe mit Christian Reif einen Super-Trainer, der von Anfang an mich geglaubt hat. Und schön langsam werde ich auch bei den Rennen als ernst zu nehmende Konkurrentin wahrgenommen.“

Die dunkelhäutige Athletin bekam auch am Donnerstagabend bei den erstmals verliehenen Black Austrian Awards Applaus. Als Siegerin in der Kategorie „Sport“. Sie wurde in Kilifi, einer Kleinstadt 80 km nördlich der kenianischen Hauptstadt Mombasa geboren. Ihre Mutter arbeitete in der Kindergartenausbildung, ehe sie ihren Mann kennenlernte. Der Obmann des lokalen Skivereins auf dem Mühlviertler Hansberg stellte dann die Tochter mit drei Jahren erstmals auf die Ski. Simader gibt zu: „Der Schnee, die Kälte – zunächst war das für mich ein großer Schock.“ Doch weil sie flott lernte und bei Skirennen nie schlechter als Dritte ins Ziel kam, war schon am Ende der Volksschule klar: „Ich werde Rennläuferin.“

Dass sie alleine aufgrund ihrer Hautfarbe die Blicke auf sich zieht, daran hat sich die Absolventin der Schladminger Skischule gewöhnt.