Barbie-Hersteller widmet Raumfahrerin Cristoforetti eine Puppe

Die 41-jährige Cristoforetti war am 23. November 2014 mit dem Raumschiff Sojus TMA-15M zur Internationalen Raumstation geflogen und wurde Mitglied der ISS-Expeditionen 42 und 43. Am 7. Juni 2015 löste sie mit ihrem 195. Missionstag die US-Amerikanerin Sunita Williams als Rekordhalterin für Langzeitflüge von Frauen im Weltall ab. Die Landung erfolgte am 11. Juni 2015.