Der KURIER lädt am 17. Juni 2026 zum Mediatalk „Wenn der Akku leer ist – Leben mit Burnout“ in die KURIER Medienlounge in Wien. Im Mittelpunkt stehen Fragen rund um Erschöpfung und Burnout: Ist das noch Alltag oder bereits ein ernstzunehmendes Warnsignal? Warum sind oft gerade besonders engagierte Menschen betroffen? Und wie findet man zurück zu Energie, Klarheit und Lebensqualität?

Im Rahmen des Talks teilt Mag. Sophie Heidler, Leitende Psychologin des AMEOS Privatklinikum Bad Aussee, ihr Fachwissen mit den Leserinnen und Lesern. Ergänzt wird die Veranstaltung durch die persönliche Erfahrung einer Burnout-Patientin. Der Abend richtet sich an Betroffene, Angehörige und Behandler und soll Raum für Austausch und Information bieten.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der KURIER Medienlounge, Leopold-Ungar-Platz 1, 1190 Wien. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der limitierten TeilnehmerInnen-Zahl ist eine Anmeldung unter www.kurier-events.at/burnout erforderlich.