Pinkatal: Diskussion über Schulen im ländlichen Raum

Der KURIER lädt zur Diskussion über den Bildungscampus Pinkaboden und die Zukunft kleiner Schulstandorte im ländlichen Raum.

Nach der Entscheidung in Deutsch Schützen-Eisenberg für den Fortbestand der Volksschule stehen zentrale Fragen im Mittelpunkt:

Welche Bedeutung hat eine Schule für einen Ort? Wie lassen sich Bildungsqualität, Demografie und Kosten verbinden? Und welche Formen der Zusammenarbeit sind im ländlichen Raum möglich? Diskutiert wird nicht über Gewinner oder Verlierer, sondern über Perspektiven der regionalen Entwicklung.

Wann: 18. Juni 2026, 18.00 Uhr

Wo: Stadl Bildein, Hauptstraße 113, 7521 Bildein

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Aufgrund der limitierten TeilnehmerInnen-Zahl ist jedoch eine Anmeldung unter www.kurier-events.at/pinkatal erforderlich.