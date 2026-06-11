NÖ Frauenlauf: 20 Jahre gemeinsam in Bewegung

Am Sonntag, dem 6. September 2026, verwandelt sich das Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten erneut in einen Treffpunkt für tausende bewegungsbegeisterte Frauen. Der NÖ Frauenlauf geht in seine 20. Ausgabe und setzt damit eine Erfolgsgeschichte fort, die Sport, Gesundheit und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbindet. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Bewegung und persönliche Ziele, sondern auch die Sensibilisierung für Krebsprävention sowie das Sammeln von Spenden für die Stammzellspende des Roten Kreuzes und die NÖ Krebshilfe.

Für alle

Ob Anfängerin, Hobbyläuferin, ambitionierte Sportlerin oder Nordic-Walkerin – das Angebot richtet sich an Frauen jeden Alters und Fitnesslevels. Zur Auswahl stehen Laufdistanzen über 2,5 Kilometer, 5,2 Kilometer und 9,8 Kilometer sowie 5,2 Kilometer Nordic Walking. Auch Kinder und Jugendliche kommen nicht zu kurz: Eigene Kinderläufe und der beliebte Kids-Park mit zahlreichen Spiel- und Bewegungsangeboten sorgen dafür, dass der NÖ Frauenlauf ein Erlebnis für die ganze Familie wird. Ergänzt wird das Programm durch Musik, Moderation und ein abwechslungsreiches Rahmenangebot vor Ort.