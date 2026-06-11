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Charity Run

NÖ Frauenlauf: 20 Jahre gemeinsam in Bewegung

Am 6.9. laufen, walken und mitfiebern – und dabei gemeinsam ein starkes Zeichen für Gesundheit und Solidarität setzen.
12.06.2026, 01:01

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Eine Gruppe Frauen beim Laufen

Am Sonntag, dem 6. September 2026, verwandelt sich das Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten erneut in einen Treffpunkt für tausende bewegungsbegeisterte Frauen. Der NÖ Frauenlauf geht in seine 20. Ausgabe und setzt damit eine Erfolgsgeschichte fort, die Sport, Gesundheit und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbindet. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Bewegung und persönliche Ziele, sondern auch die Sensibilisierung für Krebsprävention sowie das Sammeln von Spenden für die Stammzellspende des Roten Kreuzes und die NÖ Krebshilfe.

Für alle

Ob Anfängerin, Hobbyläuferin, ambitionierte Sportlerin oder Nordic-Walkerin – das Angebot richtet sich an Frauen jeden Alters und Fitnesslevels. Zur Auswahl stehen Laufdistanzen über 2,5 Kilometer, 5,2 Kilometer und 9,8 Kilometer sowie 5,2 Kilometer Nordic Walking. Auch Kinder und Jugendliche kommen nicht zu kurz: Eigene Kinderläufe und der beliebte Kids-Park mit zahlreichen Spiel- und Bewegungsangeboten sorgen dafür, dass der NÖ Frauenlauf ein Erlebnis für die ganze Familie wird. Ergänzt wird das Programm durch Musik, Moderation und ein abwechslungsreiches Rahmenangebot vor Ort.

Eine Teilnehmerin des NÖ Frauenlaufs pausiert, sie trägt das diesjährige vom NÖ Frauenlauf gestaltete Sport-Shirt

Sportliche Herausforderung trifft auf Solidarität und das Engagement für den Kampf gegen Krebs – jetzt bis zum 30.6. anmelden und Gratisshirt sichern!

Gemeinsam stark

Seit Beginn steht die Veranstaltung im Zeichen des guten Zwecks. Auch im Jubiläumsjahr wird wieder unter dem Motto „Laufen gegen Krebs“ gelaufen und gewalkt. Die Einnahmen kommen zu gleichen Teilen der Stammzellspende des Roten Kreuzes sowie der NÖ Krebshilfe zugute. Damit leisten alle Teilnehmerinnen einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung von Betroffenen sowie zur Förderung von Vorsorge und Aufklärung. Im Vorjahr konnten auf diese Weise mehr als 28.000 Euro für den Kampf gegen Krebs gesammelt werden.

Früh anmelden

Wer sich bis einschließlich 30. Juni 2026 anmeldet, darf sich über ein besonderes Jubiläumsgeschenk freuen: Alle Teilnehmerinnen der Erwachsenenbewerbe erhalten ein kostenloses NÖ Frauenlauf-Funktionsshirt. Mit jährlich mehr als 3.000 Teilnehmerinnen zählt der NÖ Frauenlauf zu den größten Frauenlaufveranstaltungen Österreichs – und das Jubiläumsjahr verspricht einmal mehr ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis. 

Anmeldung und Informationen unter www.noe-frauenlauf.at.

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