KURIER leben.live 2026: Das Event für Gesundheit & Wohlbefinden

Gesundheit ist die Grundlage für ein erfülltes Leben – und genau sie steht bei KURIER leben.live 2026 im Mittelpunkt. Am 11. und 12. September 2026 lädt der KURIER in die Hofburg Vienna, wo sich zwei Tage lang alles um Gesundheit, Vorsorge und Lebensqualität dreht. Freuen Sie sich auf fundierte Gespräche, inspirierende Interviews und praxisnahe Impulse, die dabei helfen, Gesundheit besser zu verstehen und aktiv zu fördern.

Mit der Medizinischen Universität Wien als inhaltlichem Partner erwartet Sie ein hochwertiges Liveprogramm mit führenden MedizinerInnen, WissenschaftlerInnen und ExpertInnen. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch Gesundheitsstationen, Messmöglichkeiten und praktische Empfehlungen für ein bewussteres und aktiveres Leben.

Wissenschaft trifft Alltag

Wie bleiben wir möglichst lange gesund und leistungsfähig? Antworten darauf gibt Dr. Lara Vadlau, Medizinerin und Olympiasiegerin.

Im Gespräch über ihr aktuelles Buch „Die Alterslüge – Was Spitzensport über gesundes Altern verrät“ zeigt sie, warum nicht die Lebensdauer, sondern die Gesundheitsspanne entscheidend ist – und welche Prinzipien aus der Hochleistungsmedizin auch im Alltag anwendbar sind.

Aktuelle Gesundheitsthemen verständlich erklärt

Von Hormonen über Wechseljahre bis zu modernen Abnehmstrategien: KURIER leben.live greift jene Themen auf, die viele Menschen beschäftigen. ExpertInnen ordnen medizinische Erkenntnisse ein, räumen mit Mythen auf und geben Orientierung – etwa zu hormoneller Balance, den Wechseljahren oder den Möglichkeiten und Grenzen neuer Wirkstoffe beim Abnehmen.

Inspiration für ein gesundes Leben

Auch der zweite Veranstaltungstag bietet spannende Einblicke in aktuelle Gesundheitsthemen. Freuen Sie sich unter anderem auf das Panel „Neue Sexualität – Ein Panel über Lust, Scham und Gesundheit“, das Gespräch von KURIER-Herausgeberin Martina Salomon mit Theologin und Ordensfrau bei den Salvatorianerinnen, Melanie Wolfers, über die Kraft der Freude im Alltag oder das Live-Interview mit dem Gefäßchirurgen Prim. Priv.-Doz. Dr. Afshin Assadian über gesunde Blutgefäße als Basis für ein langes Leben. Weitere Programmpunkte widmen sich neuen Therapien bei Pollenallergien sowie der Frage, wie Meditation und gezielte Atemarbeit die mentale Stärke fördern können.

Jetzt Tickets sichern

Mit dem Tagesticket um EUR 25,– erleben Sie das Programm an einem Veranstaltungstag Ihrer Wahl.

erleben Sie das Programm an einem Veranstaltungstag Ihrer Wahl. KURIER-AbonnentInnen profitieren mit dem Abo-Tagesticket um EUR 19,– von einem vergünstigten Eintritt.

von einem vergünstigten Eintritt. Wer das gesamte Programm genießen möchte, entscheidet sich für das 2-Tages-Ticket um EUR 40,– und nutzt das vollständige Programm von KURIER leben.live an beiden Veranstaltungstagen

Der Eintritt zu KURIER leben.live ist ausschließlich mit gültigem Ticket möglich. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und freuen Sie sich auf zwei Tage voller Wissen, Inspiration und praktischer Gesundheitsimpulse.

Jetzt anmelden: www.kurier-events.at/de/lebenlive

Eckdaten auf einen Blick