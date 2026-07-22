KURIER freizeit.live 2026: Das Lifestyle-Event des Jahres

Wenn inspirierende Gespräche, große Namen aus Literatur und Unterhaltung, exklusive Masterclasses, Kulinarik und stilvolles Ambiente aufeinandertreffen, entsteht ein Event, das man nicht verpassen sollte: KURIER freizeit.live 2026 lädt am 11. und 12. September 2026 in die Hofburg Vienna und verwandelt den Zeremoniensaal für zwei Tage in einen Treffpunkt für alle, die Kultur, Lifestyle und außergewöhnliche Erlebnisse schätzen.

Freuen Sie sich auf ein hochwertiges Liveprogramm mit prominenten Gästen, exklusive Masterclasses mit Expertinnen und Experten aus Lifestyle, Beauty, Kulinarik, Reisen und Fine Taste sowie abwechslungsreiche Erlebnisstationen zum Entdecken, Verkosten und Ausprobieren. Dazu erwartet Sie hochwertige Kulinarik in besonderem Ambiente – und als Erinnerung an das Event erhält jede Besucherin und jeder Besucher ein hochwertiges Goodie-Bag.

Große Persönlichkeiten und besondere Momente

Den Auftakt macht am Freitag Bestsellerautor Martin Suter, der im Gespräch mit freizeit-Chefredakteurin Marlene Auer spannende Einblicke in sein Handwerk und die Kunst des Erzählens gibt. Am Samstag eröffnet Robert Seethaler gemeinsam mit Marlene Auer den zweiten Veranstaltungstag. Zwei der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren sorgen damit für inspirierende Gespräche.

Bühne frei für Unterhaltung

Ob pointierter Humor, mitreißende Musik oder große Showmomente – das Bühnenprogramm bietet beste Unterhaltung. Freuen Sie sich etwa auf das Kabarett-Duell „FÜR und ZWIDER“ mit Dieter Chmelar und Joesi Prokopetz, das mit scharfem Witz und witzigen Anekdoten begeistert. Ein weiteres musikalisches Highlight erwartet die Gäste mit „Best of Musical – Highlights aus der Wiener Volksoper“, das bekannte Musical-Momente auf die Bühne des Zeremoniensaals bringt.

Lifestyle trifft prominente Gäste

Mode, Reisen, Kunst und prominente Persönlichkeiten ergänzen das abwechslungsreiche Programm. Ein besonderer Höhepunkt ist die LISKA Modenschau, kuratiert von Isabella Klausnitzer, die die Herbst-/Winter-Kollektion 2026/27 präsentiert. Darüber hinaus dürfen sich Besucherinnen und Besucher unter anderem auf Thomas Brezina, den „Bares für Rares“-Experten Franziskus Kriegs-Au oder den Talk & Musikauftritt von Lucas Fendrich inklusive Exklusiv-Vorschau auf sein neues Album freuen.

Tickets sichern und das gesamte Erlebnis genießen

Mit dem Tagesticket um EUR 79,– erleben Sie einen ganzen Veranstaltungstag inklusive Bühnenprogramm, Erlebnisstationen, Masterclasses, Kulinarik und hochwertigem Goodie-Bag.

Wer kein Highlight verpassen möchte, entscheidet sich für das 2-Tages-Ticket um EUR 99,–. Für nur EUR 20,– Aufpreis genießen Sie das vollständige Programm an beiden Veranstaltungstagen und können das gesamte Erlebnis von KURIER freizeit.live in vollen Zügen auskosten.

Die Plätze sind begehrt – sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und freuen Sie sich auf zwei außergewöhnliche Tage voller Inspiration, Begegnungen und unvergesslicher Momente in der Hofburg Vienna.



Jetzt anmelden: www.kurier-events.at/de/freizeitlive2026

Eckdaten auf einen Blick

Was: KURIER freizeit.live 2026

Wo: Hofburg Vienna (Zeremoniensaal)

Wann: