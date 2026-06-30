Frag die Ministerin: Außenpolitik im direkten Dialog

Wie steht es um Europas Sicherheit? Welche Herausforderungen prägen die internationale Politik? Und welche Fragen wollten Sie einer Außenministerin schon immer stellen? Bei der KURIER-Live-Veranstaltung „Frag die Ministerin“ haben Sie die Gelegenheit, mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger persönlich ins Gespräch zu kommen.

Am 9. Juli 2026 um 18 Uhr lädt KURIER ins Vienna Airport Conference & Innovation Center nach Schwechat. Moderiert wird der Abend von Ingrid Steiner-Gashi, Ressortleiterin Außenpolitik beim KURIER. Im Mittelpunkt stehen aktuelle außenpolitische Themen – vor allem aber Ihre Fragen.

Jetzt kostenlos anmelden! Die Teilnahme ist gratis, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Pro Person können maximal zwei Tickets reserviert werden, die Vergabe erfolgt nach Einlangen der Anmeldungen. Melden Sie sich jetzt auf kurier-events.at/de/fragdieministerin an und nutzen Sie die Gelegenheit zum direkten Austausch mit der Außenministerin!