Female Empowerment: „Sei du selbst. Bleib dran. Geh deinen Weg“

Den eigenen Weg konsequent und unbeirrt zu verfolgen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Doch wie gelingt das? Wie findet man heraus, wer man wirklich ist – und warum ist es so wichtig, sich nicht von seinem Kurs abbringen zu lassen?

Diesen Fragen widmet sich das KURIER Female Empowerment Event und stellt sie in den Mittelpunkt.

Gemeinsam mit renommierten Expert:innen aus den Bereichen Coaching, Wirtschaft und Sportmedizin wird darüber gesprochen, wie sich persönliche Stärken erkennen, Ziele konsequent verfolgen und Herausforderungen meistern lassen. Coach Georg Wawschinek, Daniela Uhlik-Kliemstein, Leitung Retail Business Austria bei RCM, und Sportmediziner sowie Marathonarzt Robert Fritz bringen ihre unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen ein. Durch den Abend führt Sandra Baierl. Weitere Gäste werden in Kürze bekannt gegeben.

Neben inspirierenden Gesprächen bietet das Event auch Gelegenheit zum Netzwerken bei Getränken und Häppchen.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Datum: Mittwoch, 2. September 2026

Mittwoch, 2. September 2026 Uhrzeit: 19:00 bis 21:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr)

19:00 bis 21:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) Ort: Blickle Kino, Belvedere 21, Arsenalstraße 1, 1030 Wien

Blickle Kino, Belvedere 21, Arsenalstraße 1, 1030 Wien Tickets: EUR 25,– | EUR 21,– für Mitglieder der KURIER Vorteilswelt Premium

Anmeldung:

www.kurier-events.at/empowerment